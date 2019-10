Jesús Alzamora por salida de Latina: “Me despidieron cinco horas antes de operarme de un tumor”

En su momento, la salida de Jesús Alzamora de Latina impactó a todos ya que se encontraba atravesando por un gran momento tras cuatro años de permanencia. Sin embargo, en una entrevista realizada a un reconocido youtuber, dio detalles de las complicadas condiciones en las que fue despedido del mencionado canal televisivo.

En una entrevista hecha para Carlos Orozco en su canal de Youtube Jesús Alzamora confesó varios detalles de su vida, así como de su paso por la televisión. Entre estos sucesos de su momento en la pantalla chica reveló un detalle cuando Latina decidió despedirlo.

Jesús Alzamora

Jesús Alzamora comenzó poniendo en contexto cómo es que se empezó a dar lo que sería su futuro despido de Latina.

“… Justo había sido la venta de esto que a mí me da mucha pena que eran los broadcaster… yo entré cuando (Baruch) Ivcher lo vendía a Enfoca; entonces había un proceso de cambio que no iba a ser tan agresivo como lo fue después”.

Jesús Alzamora estuvo 4 años en Latina

Puesto el contexto en que se dio su salida de Latina, Jesús Alzamora pasó a relatar la comunicación y los hechos previos al día de su desvinculación de la televisora.

“… Un día me llama mi jefa y me dice que tiene que reunirse conmigo urgente, y le digo ‘pero te acuerdas que mañana me operan, no puedo’, ‘tienes que venir’… Me las olía porque el canal no venía bien. Se rumoreaba que había una especie de crisis”.

En otro extracto de la entrevista concedida para el canal de Youtube de Carlos Orozco, Jesús Alzamora detalló cómo es, a su criterio, la forma en la que funcionan los canales del Perú en la actualidad.

“Creo que los canales funcionan por fondos de inversión… agarran una tabla de pasivo y activo y dicen ‘esto es un número’, no es un recurso humano, no gestionan un talento y dicen ‘a este le pago tanto y ya tengo a este que me puede hacer las dos ¿para qué lo quiero?’… por eso no le tengo ningún tipo de resentimiento al canal… entendí que no había cómo pagar el sueldo, y había otros dos que tenían más tiempo y hay que respetarlo”.

Jesús Alzamora y Christian Rivero

Sin embargo, esta respuesta, que denostó cierta molestia, condujo a una revelación que Jesús Alzamora sobre un momento que aún le fastidia.

“… Lo que no me gustó fueron las formas que tienen. A mí me terminan rescindiendo contrato por teléfono a cinco horas de ingresar al quirófano. Y no te dicen ‘oye ¿Cómo te fue?’ Es una operación, te están sacando un tumor de la cuerda vocal…”

Tras esto, Jesús Alzamora dio su opinión sobre lo que el expresentador asegura es la “argolla” entre las figuras de Latina.

“… De ahí te llega la indiferencia hacia lo que yo siento que es real, una especie de argolla y siempre las argollas suelen estar al lado de estas personalidades que son grandilocuentes, divos… Los gerentes tienen debilidad por estas personas que sienten que ellos hacen el rating con la exposición de sus vidas privadas… Me molestó porque hacía las cosas bien, había recibido varios premios, que era atractivos para ellos, que había productos donde el cliente quiere que lo hagas tú…”

Jesús Alzamora con Carlos Orozco

Y finalizó asegurando que no guarda rencores con Latina, pero que no tiene ningún reparo en expresar lo mal tratado que se sintió cuando el canal lo despidió.

“… No hay resentimientos, pero no tengo problemas en decir que me metieron un telefonazo y te digan ‘Jesús, nos caes chévere, pero ya no puedes seguir’ a cinco horas de entrar a un quirófano… tenía un tumor que se llama pólipo, que es una bola que hace que se te escape el aire”, sentenció Jesús Alzamora.