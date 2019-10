Mayra Couto muestra orgullosa que subió de peso: “Que los centímetros no midan tu belleza”

Mediante sus redes sociales, la actriz peruana Mayra Couto volvió a publicar una foto al natural, con el fin de seguir generando conciencia de que el aspecto físico no lo es más importante en una mujer.

En su reciente publicación de Instagram, la actriz que ganó gran popularidad al encarnar a ‘Grace Gonzales’ en la teleserie “Al fondo hay sitio” mostró a sus miles de seguidores que subió de peso.

“Que los centímetros no midan tu belleza”, escribió la artista junto a la imagen que fue captada por Eduardo Bazán con los hashtag #micuerpamisreglas #lovemybody #lovemyself #myrules #latepost #ámate #cuerpitobonito #amorpropio #cuerposnohegemónicos #cuerpawer #amatucuerpo

Mayra Couto, quien será parte de una nueva producción cinematográfica la cual llevará el título de ‘La munda es nuestra’, recibió decenas de elogios en Instagram.

“Natural 100% hermosa”, “Nuestras cuerpas son hermosas, todas toditas”, “Única y diferente”, “Buena foto..... ejemplo para las pláticas y disque bellas con su plata, felicidades Mayra, te admiro”, “Wao que bella”, “¡Qué hermoso mensaje!”, “Que tu belleza no mida tu valor, eres espectacular Mayra” y “Ustedes, empezando por ti Mayra, son hermosas y es que se trata de entrar y ver en lo profundo del corazón de cada mujer y enamorarse de todo lo que las féminas poseen, benditas sean”; fueron algunos de los mensajes que le llegaron a la actriz que radica en Cuba.

Mayra Couto presume sus celulitis en Instagram

Meses atrás, la actriz peruana compartió una foto en la que deja ver la celulitis que tiene en la pierna. Pero lo que más llamó la atención fue el aleccionador mensaje que acompañó la foto.

“¿Por qué me va a molestar mi celulitis si así soy? No me molesta mi cuerpo. Mi cuerpo es mi primer y más importante compañero. Mi cuerpo es mágico: cierra sus heridas, resiste las horas que me paso bailando, me avisa si algo anda mal por dentro, me hace sentir placer y me lleva hasta donde sea que quiero ir”, escribió Mayra Couto.

Y continuó: "Sí, he visto en revistas, en la tele y en las redes que se supone que existe una figura ideal. Resulta que es mentira. Cada persona tiene una figura distinta y esa figura tiene que ver con sus raíces: sus padres, abuelas, etc. Cada cuerpo cuenta una historia".

En su mensaje, Mayra Couto admitió que al inicio no se sentía bien por esas imperfecciones, pero que ahora, a sus 28 años, ya lo superó. “Esa hermosa celulitis que ven en mis piernas llegó a mi vida a los 14 años. Claro que en ese momento me había creído la historia de que era fea, pero 13 años después les cuento que ya superé esa bobería y cuando voy a la playa en bikini disfruto de sentir el sol en toda mi piel en lugar de sentirme mal y acomplejarme absurdamente cubriéndome el maravilloso cuerpo que me regaló la vida”, sostuvo en Instagram.