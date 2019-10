Fernando Armas asegura que “Yo Soy” es “un programa cómico”

En momento, Fernando Armas, fue jurado del reconocido programa de imitación “Yo Soy”; sin embargo, el cómico decidió abandonar el programa a finales de 2014. Cinco años después de su partida, el comediante aseguró que hoy el programa de Latina parece más “un programa cómico”, recordando que antes la gente, precisamente, criticaba esto.

En una entrevista concedida a un diario local, Fernando Armas fue consultado por su opinión sobre cómo ha ido mutando “Yo Soy” desde su partida, a lo que el cómico, sin dudar tuvo un fuerte calificativo para su exprograma y recordó algo importante.

“En algún momento la gente criticó mi participación, porque era humorista. Decían que no sabía nada de música. Y ahora, ‘Yo Soy’ terminó siendo un programa cómico. Se ha vuelto un programa de humor, pero lo manejan bien”, comentó Fernando Armas.

En 2014, cuando decidió alejarse de “Yo Soy” a finales de dicho año, el comediante reveló un dato poco conocido que lo hizo apartarse del programa de imitación:

“… Porque mi meta es trabajar siempre y cuando escuché que el año siguiente ‘Yo Soy’ iba a tener solo una temporada de tres meses, opté por irme. Además, había recibido una propuesta de Willax TV”, hecho que no terminaría siendo cierto ya que, en la actualidad, el espacio de Latina ya va por su temporada 25.

Recordemos que, a mediados de diciembre de 2014, Fernando Armas había anunciado que se apartaba como jurado de “Yo Soy” tras dos años de permanencia junto a Maricarmen Marín y Ricardo Morán (el único que queda del jurado inicial en 2012).

En ese entonces, el comediante declaró: “No me han llamado y creo que no lo harán porque ellos saben que tengo un contrato exclusivo con Willax TV. Cuando terminó mi compromiso con Canal 2, lo anuncié a Ricardo Morán que me iban a otros proyectos”.

En dichas declaraciones, Fernando Armas aseguró sentir que su paso por el exitoso programa de imitación había llegado a su tope:

Pero agregó: “Por ahora ha terminado un ciclo porque tengo otros proyectos que pesa más que el de jurado, pero nunca debes decir no en televisión… ‘Yo Soy’ no es solo un programa que entretiene, sino que da posibilidades a los artistas que ahora están disfrutando de sus talentos”.

Como se sabe, tras la salida de Fernando Armas en 2014, sería reemplazado como jurado por Katia Palma, quien permanece hasta la actualidad en el programa de imitación de Latina.