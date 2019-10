Jonathan Islas acusa de agresión a Fabiola Campomanes y ella impacta con un cruel testimonio

El jueves 24 de octubre, mediante las redes sociales, se viralizó un video del actor Jonathan Islas, quien denunció a la actriz Fabiola Campomanes de haberlo agredido físicamente. El hecho remeció la farándula de México.

En el video que compartió se puede ver al artista mostrando las heridas que le habría provocado la actriz en el rostro y extremidades.

“Como pueden ver, estoy lleno de sangre, estaba durmiendo con ella. Se levantó y me empezó a pegar. Tengo sangre en la boca, en los brazos. Denuncien siempre, no se queden callados”, se le escucha decir. “Señores, esto es es una cosa muy complicada. A veces piensan que los hombres le pegan a las mujeres. Esta mujer me reventó la boca”, agregó.

Por otro lado, Jonathan Islas aseguró que Fabiola Campomanes consume sustancias prohibidas. “La señorita tiene drogas en su casa, ahorita se acaba de salir corriendo, estoy acá en su casa y estoy levantando un reporte porque me metió tres putazos en el hocico por drogadicta”, sostuvo.

Fabiola Campomanes responde al actor Jonathan Islas

Horas después, la actriz mexicana publicó en su cuenta de Instagram un video para defenderse de las duras acusaciones de Jonathan Islas, quien la tildó de drogadicta y golpeadora.

Fabiola Campomanes aprovechó su video para confirmar su relación con el actor y para detallar el episodio de violencia con quien ahora es su expareja.

La artista de 47 años contó que luego de decidir cortar la relación con Jonathan Islas, este fue a buscarla a una fiesta a la que él no había sido invitado. Fue allí donde se puso violento, no solo con ella, sino con varios asistentes. “El tipo estaba fuera de sí”, aseguró en Instagram.

No contento con el mal momento que pasó, decidió seguirla hasta su casa, donde todo se complicó más, pues fue víctima de violencia. “Decido despertarlo y pedirle de favor que se vaya de mi casa porque no quería que mi hija cuando se despertara lo encontrara aquí, y que él y yo ya no andábamos, se despierta yo no sé si todavía en un estado sumamente alterado, el cual lo vi más violento todavía. Empezó a sacar las cosas de mis cajones, me las empezó a aventar y ahí fue cuando se puso más violento y me agredió físicamente, y yo me salí corriendo de mi casa”, detalló.

La también empresaria contó que logró llegar a su cita pactada, sin imaginarse que Islas mentiría sobre ella. “Me empezaron a llegar mensajes de lo que él estaba subiendo en las redes sociales y me llenó de vergüenza, de dolor de no poder creer que uno pueda tener una relación sentimental con alguien que se atreva a hablar así y a la persona con la que compartió”, expresó visiblemente afectada.

Fabiola Campomanes lamentó con sus seguidores el no haber hecho caso a quienes le habían advertido sobre el lado violento del actor.

Por otro lado, la mexicana indicó que el señor que la llevó a su casa es una pieza fundamental para aclarar lo que realmente pasó. “El taxista ojalá apareciera, porque me serviría muchísimo su testimonio, él se dio cuenta de las agresiones verbales que tuvo conmigo adentro del taxi. Me dijo que se iba a su casa, no se fue”.

En el video de casi 6 minutos que ya tiene más de 370 mil reproducciones, Fabiola Campomanes hace responsable a Jonathan Islas si es que le llegara a suceder algo.