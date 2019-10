Mario Irivarren se desvive en halagos por Tepha Loza tras polémico video

“Esto es guerra” terminó de conformar sus equipos la noche de este jueves 24 de octubre. Las últimas que quedaron a elección fueron Angie Arizaga y Tepha Loza.

El ‘Tribunal’ del reality juvenil de América Televisión dispuso que los equipos se enfrenten en una competencia y el ganador tendría la oportunidad de elegir primero.

Tras dar lo mejor de sí, los ‘combatientes’ pudieron tocar primeros la campana, por ello uno de los dos capitanes de los ‘combatientes’, Mario Irivarren, anunció con qué competidora se quedaría.

“Yo no me voy a ahorrar elogios para esta excelente competidora. Lo viene haciendo demasiado bien, el crecimiento en la competencia ha sido increíble. Se faja por el equipo, se saca la mugre, está dando todo por el programa (Esto es guerra) y se ha ganado el puesto de la nueva reina de las definiciones”, manifestó el novio de Ivana Yturbe, provocando una ligera sonrisa en Angie Arizaga, pues dio a entender que no la elegiría.

“Vamos a elegir a Tepha Loza”, agregó Mario Irivarren. Acto seguido, la hermana menor de Melissa Loza manifestó su emoción por pasar a los ‘combatientes’.

El abrazo de Spheffany Loza con su capitán volvió a generar suspicacias en las redes sociales, debido a que unas semanas atrás fueron involucrados sentimentalmente. Sin embargo, la joven había retomado su relación con Pancho Rodríguez.