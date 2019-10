Demi Lovato se convierte en una curiosa marquesa para Halloween

Demi Lovato sabe perfectamente cómo llamar la atención de su séquito de seguidores. La cantante usó su cuenta oficial de Instagram para publicar dos fotos de su disfraz para Halloween, que se celebra cada 31 de octubre.

La intérprete de “cool of the summer” sorprendió a sus 74.7 millones de seguidores con una pelicular foto donde se lucía como una marquesa. Una peluca grande color amarilla, maquillaje exagerado y un vestido dorado de la época completaron el outfit.

Demi Lovato como una marquesa.

“Halloween ronda 1 ... ¡Les dije a todos que no juego en Halloween! Es mi hora de brillar. El equipo glam lo mató”, escribió la celebridad de 27 años.

Los seguidores de Demi Lovato quedaron impactados, pues la artista hizo una modificación al disfraz. Ella lució un pronunciado escote, que dejó ver parte de su anatomía.

Look completo de Demi Lovato

“Dios, me estás matando”, “Luces asombrosa”, “Otro nivel”, “Mi reina”, “Todavía no puedo creer que seas tú”, “Eres una diva”, “El equipo glam está de vuelta, que comience Halloween”, “Dios mío, no estaba listo para esto. Eres una reina”, “Bella”, “El look perfecto”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Instagram que superó las 2 millones de reacciones.

Instagram: Demi Lovato se ausenta de las redes

Tras la filtración de unas fotos íntimas donde Demi Lovato aparecía completamente desnuda, la cantante optó por guardar silencio y dejar de publicar contenido en Instagram, debido al escándalo desatado.

Las fotos filtradas de Demi Lovato

A mediados de octubre, la artista vio vulnerada su intimidad, cuando por medio de la red social Snapchat se compartieron fotos suyas sin ropa. Los selfies han sido tomadas con su celular, pero se desconoce cómo accedieron a ese contenido privado.

Los seguidores de Demi Lovato salieron en su defensa, pero los detractores acusaron a la cantante de ser ella la única responsable de la filtración.