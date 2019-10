Coldplay promociona el lanzamiento de “Everyday Life” de la manera menos pensada

La banda británica Coldplay no tuvo mejor idea que promocionar su nuevo álbum utilizando uno de los medios de comunicación más clásicos: el periódico. La agrupación liderada por Chris Martin, dejó atrás los medios digitales para anunciar su nuevo proyecto mediante un aviso de clasificados.

Uno de los primeros diarios en que se publicó el repertorio fue en el Daily Post de Gales. El aviso lleva como titular “Everyday Life by Coldplay”, y debajo lo acompaña el setlist.

Los lectores se dieron cuenta del curioso detalle, que en horas se hizo viral. Esto llevó a los fans a preguntarse el por qué la banda escogió este tipo de medio.

La respuesta la dio su guitarrista, Jonny Buckland, mediante sus redes sociales. Allí explicó que lo hizo recordando su juventud, pues hace muchos años trabajó en dicho diario.

Coldplay estrena dos temas de su disco

Este viernes Coldplay estrenó los dos primeros sencillos de su nuevo disco “Everyday life”: “Orphans” y “Arabesque”. Este 22 de noviembre, la banda británica lanzará su octavo disco de estudio, que estará formado por 16 canciones divida en dos partes.

Warner Music informó en una nota de prensa que este nuevo proyecto incluirá aportaciones del instrumentista británico Jacob Collier, así como el de los nigerianos Femi Kuti y Tiwa Savage, lo cual aparentemente la nueva música tendría una orientación africanista.

¿Cuáles son los temas del nuevo disco de Coldplay?

Tras revelarse el setlist mediante anuncios de periódicos impresos, los títulos quedaron conformados por dos partes, “Sunrise” y “Sunset”.

Primera parte: "Sunrise", "Church", "Trouble in Town", "Broken", "Daddy", "WOTW / POTP", "Arabesque" y "When I Need A Friend".

Segunda parte: “Guns”, “Orphans”, “Èkó”, “Cry Cry Cry”, “Old Friends”, “Son of Adam”, “Champion Of The World” y “Everyday Life”.