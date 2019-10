¿Pamela Franco se burla de Isabel Acevedo? La cantante dedica tema “La Atorranta”

Pamela Franco brindó declaraciones a la prensa tras el escándalosa ruptura de Christian Domínguez e Isabel Acevedo, en el que estuvo involucrada.

La integrante de la agrupación femenina “Alma Bella” reveló que ya no mantiene comunicación con el exnovio de la ‘Chabelita’ y compañero de conducción en “Se pone bueno”

"No hay ningún beso ni nada, es el ángulo de la cámara, Christian es mi compañero de trabajo, y ahora por todo este problema no tenemos ningún tipo de comunicación, no me habla (risas)", expresó.

Pamela Franco - Alma Bella - Fuente: Instagram

Ante el clamor del público, Pamela Franco se animó a cantar el tema “La atorranta”, canción que dedicó en su momento Karla Tarazona a Isabel Acevedo, cuando se enteró de la infidelidad del cantante de cumbia.

Pamela Franco.

“Ese tema fue grabado hace tiempo y, sí, está en nuestro repertorio, pero sin alusión a nadie en particular. Da la casualidad que justo ese tema se volvió polémico, pero lo puedo cantar sin problemas”, contó en la rueda de prensa.

Christian Domínguez y Pamela Franco

Además, negó que comparta al mismo entrenador y gimnasio con Domínguez y recalcó que el ‘giro de cámara’ deja suponer un beso con él.

¿Isabel Acevedo encontró el reloj de Pamela Franco?

La bailarina reveló que había encontrado un prueba en su casa cuando llegó para sacar sus cosas. Según Karla Tarazona, se trataría de un reloj de mujer.

“Tengo una prueba (y demostraría) lo que él justifica siempre. No puedo detallar al respecto, pero sí comprueba que no fue leal”, mencionó la popular ‘Chabelita’

Ante las acusaciones, Pamela Franco negó que el accesorio sea suyo. “Acá esta mi reloj. Estoy tranquila", indicó la co-animadora de “Se pone bueno” con una sonrisa.