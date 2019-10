Christian Domínguez: Melissa Klug brinda consejos para reconocer a una persona 'infiel’

Melissa Klug no se guardó nada y se sumó a la lista de personajes que han opinado sobre Christian Domínguez y su presunta infidelidad hacia ‘Chabelita’.

La expareja de Jefferson Farfán se animó a brindar consejos para reconocer a una persona infiel. “Para empezar, nunca tendrá una conversación en el celular, borra todo”, contó la ‘Blanca de Chucuito’.

“Pone su celular en modo silencio para que nadie se dé cuenta de los mensajes que llegan, quita las notificaciones de sus contactos en redes sociales, se va al gimnasio por horas, le salen ‘partidos’ de fútbol con los amigos hasta entrada la madrugada, ah, y tienen dos celulares”, agregó Melissa Klug en entrevista con Trome.

Klug evitó opinar sobre la situación de Diego Chávarri y Yusley Cabrera, modelo venezolana que estaría esperando un hijo del exfutbolista.

“Ese es un tema que no pienso tocar, que no me compete. Es superdelicado y espero que esto se solucione por el bien de su bebé”, señaló.

Camila: la hija de Christian Domínguez

Isabel Acevedo rompió en llanto al hablar de la hija del cumbiambero. Ocurrió hace unos días en el programa “En boca de todos”.

La bailarina reveló que la pequeña sufre de bullying en la escuela y se encuentra muy apenada tras enterarse de la separación.

“Su mamá me dijo ‘Camila está muy mal’...”, dijo la bailarina mientras contenía las lágrimas. “Camila es una niña hermosa con un corazón maravilloso, le doy las gracias por el amor y la comprensión y la madurez que ha tomado para llevar todo este peso. Lamentablemente, a ella en el colegio la molestan y me da mucha pena”, agregó.

Además, Isabel Acevedo envió un emotivo mensaje a la ex de Christian Domínguez. “Estoy muy agradecida con Melanie, te lo tengo que decir y no te preocupes que yo la voy a cuidar como si fuera mi hijita”, expresó.