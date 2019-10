Magaly responde a Reinaldo Dos Santos por ampay a Christian Domínguez: “Es un charlatán”

Las reveladoras imágenes de Christian Domínguez besando a Pamela Franco han remecido la farándula local, pero algunos no creen en la veracidad de estas imágenes. Uno de estos es Reinaldo Dos Santos, quien aseguró que el ampay del cumbiambero fue armado, a lo que Magaly Medina, responsable de dar a conocer el hecho, no se quedó callada y calificó de “charlatán” al popular ‘Profeta de América’.

Vale recordar que “En boca de todos”, Reinaldo Dos Santos se manifestó sin dudar sobre el ampay al cumbiambero que le costó la relación con Isabel Acevedo. El brasileño aseguró que Christian Domínguez y la bailarina podrían regresar en un año, pues aseguró que entre los dos hay amor de verdad.

'Ampay' de Magaly Medina a Christian Domínguez besando a Pamela Franco

Sin embargo, cuando le preguntaron si es que el cumbiambero fue “sembrado”, este no titubeó en asegurar que: “cuando hay un amor de verdad es difícil que el hombre pise fuera, para mí fue una trampa que le hicieron a Christian Domínguez… Es que no voy a acusar a una persona porque puedo tener problemas después…”

Estas palabras no sentaron nada bien a Magaly Medina, quién en un diario local, aprovechó para despacharse con todo contra el vidente brasileño: “¡Qué atrevido! Mi ampay es fruto de un trabajo de investigación periodística y no producto de la charlatanería como con sus predicciones”.

Y es desde la aparición del ampay de Magaly Medina a Christian Domínguez besando a la cantante Pamela Franco, la periodista ha dedicado programas enteros a analizar la conducta, los amores y el supuesto “modus operandi” del cumbiambero en todas sus relaciones que, en repetidos casos, han terminado producto de una infidelidad.

Esta presión llevó, incluso, a una Isabel Acevedo, reacia a hablar de su vida privada en los medios de comunicación, a sentarse en “En boca de todos” para revelar que ella tenía sospechas que Christian Domínguez andaba en malos pasos, así como de una supuesta prueba que confirmaría que el líder de la Gran Orquesta Internacional había sacado “los pies del plato”.

Isabel Acevedo y Christian Domínguez

“Como ustedes saben, yo he tenido una relación de tres años y el amor no se va de la noche a la mañana. Yo pensé que de repente nos íbamos a pelear, que Christian en algún momento iba a reflexionar. De repente me iba a dar una confianza e íbamos a continuar”, expresó Isabel Acevedo.

Sin embargo, otros como Reinaldo Dos Santos creen que el amor existe entre ambos, pero que la presión mediática que existe sobre Isabel Acevedo, la ha llevado a descartar, incluso, la posibilidad de sentarse a conversar con Christian Domínguez: “… se niega a hacerlo (perdonar al cumbiambero) por presión mediática, de su familia y de los medios de comunicación”.