Pamela Franco sobre Christian Domínguez tras ‘ampay’: “Ya no me habla”

Luego del ampay de Christian Domínguez besando a Pamela Franco, las cosas parecen haberse enfriado entre ambos cantantes, al punto que la voz de “Alma Bella” reveló que luego de las imágenes expuestas por Magaly Medina y todo el cargamontón mediático que ha caído sobre ambos personajes, el cumbiambero decidió quitarle el habla.

En declaraciones a un diario local, Pamela Franco se reafirmó que no existió beso alguno en las imágenes mostradas por Magaly Medina y que, al mismo tiempo, que el hecho ha producido que Christian Domínguez no desee comunicarse con la cantante.

“No hay beso ni nada, es el ángulo de la cámara. Christian es mi compañero de trabajo, y ahora por todo este problema no tenemos ningún tipo de comunicación. No me habla”, confesó Pamela Franco.

¿Pamela Franco dedica canción a Isabel Acevedo?

Últimamente, Pamela Franco generó controversia cuando interpretó la canción ‘La atorranta’ que muchos aseguraron estaba dirigida hacia Isabel Acevedo tras salir a dar su versión en el programa “En boca de todos”.

“Ese tema fue grabado hace tiempo y sí está en nuestro repertorio, pero sin alusión a nadie en particular. Da la casualidad que, justo, ese tema se volvió polémico y yo lo canto sin problemas”, expresó Pamela Franco.

Pamela Franco niega prueba de infidelidad

Luego que Christian Domínguez y Pamela Franco negaran haberse besado tras mostrarse las imágenes de Magaly Medina, Pamela Franco se ha encargado de aclarar los puntos que la relacionan, el más controvertido de esto son las palabras de Isabel Acevedo.

Vale recordar que, a inicios de semana, Isabel Acevedo estuvo en “En boca de todos” donde, entre otras cosas, aseguró tener una prueba de la supuesta infidelidad de Christian Domínguez. Aunque la popular ‘Chabelita’ no detalló a qué objeto se refería, muchos han asegurado que se trataría de un reloj de mujer perteneciente a Pamela Franco.

Cuando la prensa de espectáculos abordó a Pamela Franco para interrogarla por la supuesta prueba del reloj, la cantante sólo atinó a decir: “Acá está mi reloj. Estoy tranquila… todas las mujeres no tenemos un reloj, sino varios”.