Yahaira Plasencia anuncia el fin de su soltería tras acercamiento con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia ha causado sensación entre sus fans al confirmar que ya no es más una mujer soltera, durante uno de sus conciertos. Esto indicaría que habría retomado su relación con el futbolista Jefferson Farfán tras los fuertes rumores de reconciliación.

Todo sucedió cuando la salsera se encontraba ofreciendo una presentación donde interpretó sus temas musicales, entre los cuales estuvo su más reciente éxito: “Y le dije no”. Estas imágenes fueron difundidas por el programa “Mujeres al mando”.

"¿Dónde está la soltería esta noche? Sobre todo esas féminas que vienen siempre con la amiga alcahueta que nos tapa todo ¿Cuántas han venido con la amiga alcahueta esta noche?", dijo la artista, desatando los gritos de los asistentes.

Yahaira Plasencia en concierto

En otro momento de la noche, Bryan, uno de los músicos dejó expuesta la situación sentimental de la salsera.

“¿Hay mujeres solteras o no? ¿Tú eres soltera?”, le preguntó el músico a Yahaira Plasencia, quien dubitó por un momento y luego alzó la mano, como dando a entender que estaba soltera. Sin embargo, después se retractó y aseguró que solo jugaba con la botella de agua que tenía en la mano.

En este preciso instante, Bryan reveló que la intérprete de “Y le dije no” ya no está soltera. “Ya vaya nomás... Usted no está soltera”, le dijo, mientras la cantante mostraba una pícara sonrisa.

Yahaira Plasencia no tiene miedo de “ampay” con Jefferson Farfán

Hace unas semanas, Yahaira Plasencia sorprendió al asegurar que no tenía problemas en ser captada con Jefferson Farfán, luego de que le preguntaran sobre el viaje que realizó a Cuba con el seleccionado peruano.

“De ese tema no pienso hablar. Ya dije lo que tenía que decir. Lo hemos pasado super bien, me he divertido un montón en grupo, en amigos y todo chévere...No tengo nada que decir. Y si nos ampayan o no (con Jefferson Farfán), ¡Bacán! no tengo problemas, ya nos ampayaron muchas veces”, declaró para “Mujeres al mando”.

Como se recuerda, antes de ello, la salsera confirmó que retomó su amistad con la ‘Foquita’ Farfán.