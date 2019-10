Xoana González olvida a Rodrigo Valle con nuevo galán, el ex de Marina Mora

Xoana González confirmó su divorcio con el argentino Rodrigo Valle y volvió a creer en el amor. La modelo admitió que se encuentra saliendo con el ex de Marina Mora, Renzo Spraggon.

“Estamos tranquilos, por ahora no queremos decir nada. Nos estamos conociendo, probando, a ver qué onda. Estoy feliz”, mencionó la argentina.

Por su parte, Renzo Spraggon, quien fue vinculado con la exreina de belleza, además con las conductoras Mónica Cabrejos y Belén Estévez, dedicó un romántico mensaje a Xoana González.

“Es una mujer increíble, hermosa y súper divertida... Somos dos personas que tenemos mucho por entregar”, declaró el modelo en entrevista con “Mujeres al mando”.

Pese a que la argentina aseguró que no volvería a ser relacionada con otro hombre porque ya no creía en el amor, sin embargo, dejó entrever que sentiría celos por su compatriota. “Yo no quiero que él salga con nadie”, señaló.

Sin duda, Xoana González se encuentra viviendo un momento de paz y felicidad junto con Renzo Spraggon, aunque se está tomando las cosas con calma luego de separarse de su exesposo.

Sobre Rodrigo Valle, la modelo argentina aseguró que él no le quitará la tranquilidad que ha logrado con el ex de Marina Mora. “No me importa lo que pueda decir Rodrigo, nadie me quitará la felicidad que tengo ahora”, dijo. “Sácame la música que me agarra alergia, que acabo de recoger el divorcio hace dos días”, bromeó en el set de “Mujeres al mando”