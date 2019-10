Thalía se burla de la peor manera de la voz de Bad Bunny [VIDEO]

Thalía, la famosa cantante mexicana, es una de las celebridades más activas en la red social Instagram. Ella ha convertido su cuenta en un diario en donde cuenta todo lo que hace en el día.

La última publicación que hizo en Instagram fue desde su casa, lugar donde creó el “Thalía Challenge”. Antes de dormir, la mexicana decidió grabar un video para compartirlo en la red social.

Thalia Instagram

En la historia compartida aparece con un filtro en el rostro mientras intenta imitar la voz de Bad Bunny, un conocido cantante de trap y reggaetón.

Thalía apareció en la grabación cantando “Callaita”. Se le puede escuchar decir: “Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño”.

Lo curioso del video es que aparece con un filtro para imitar el maquillaje que usó Bad Bunny para el video de “Cuidado por ahí", canción junto a su amigo J Balvin.

Esta curiosa escena de la cantante ha sido tomada como una especie de burla contra el cantante de trap, ya que intenta imitar su curiosa voz.

Cabe resaltar que también se ha especulado que Thalía estaría interesada en hacer un dúo con Bad Bunny, sobre todo porque ya tiene experiencia trabajando con reggaetoneros. ¿Ella intentó llamar su atención en Instagram?

Thalía en Instagram

La cantante y famosa actriz de telenovelas ya tiene más de 14 millones de seguidores en la red social Instagram.

Recientemente, Thalía fue noticia porque compartió cómo quedó su rostro luego de sufrir una quemadura cuando estaba ondulando su cabello con una tenaza.

Pese a que publica seguido en Instagram, ella también es fan de Snapchat, plataforma en la que aparece cantante, bailando y usando divertidos filtros en su cara.

Thalía estrena nuevas canciones

Lejos de las baladas y el pop, Thalía apostó por el género urbano junto a Natti Natasha y Lali.