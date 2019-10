Selena Gomez: ¿“Lose you to love me” estaría dedicada a Justin Bieber? [VIDEO]

Selena Gomez ha salido a aclarar los rumores sobre su nueva canción “Lose you to love me”. Sus millones de fanáticos piensan que la letra estaría dedicada a Justin Bieber, con quien sostuvo una polémica relación.

La cantante, en entrevista para Radio Disney, ha dicho lo siguiente: “Contar mi historia es lo que siempre he hecho, no podré ser falsa, no puedo pretender que no estoy pasando por algo cuando obviamente es lo contrario”, dijo Selena cuando le preguntaron por qué creó este nuevo tema.

PUEDES VER Hailey Baldwin publica imagen en alusión a canción de Selena Gomez [FOTOS]

Tras su lanzamiento, “Lose you to love me” se ha convertido en tendencia a nivel mundial.

La intérprete de “Love you like a love song” también mencionó que la canción era para enviar un mensaje a todos aquellos que la escucharan para que vieran que se puede caer muy bajo y profundo y levantarse con mayor fuerza, al igual que ella.

Con esto Gomez aseguró que esa fue la razón por la que nació “Lose You To Love Me”, queriendo alejar el foco de la polémica entre está y las supuestas indirectas hacia Justin Bieber o las de Hailey Baldwin hacia ella.

Selena Gomez: letra completa de ‘Lose you to love me’

Selena Gomez se convirtió en tendencia mundial el último miércoles luego de que compartiera el tema que marcaría su regreso a los escenarios: “Lose you to love me”.

¿Qué significado tiene ‘Lose you to love me’? Para conocerlo, te presentamos la letra y traducción completa de las nuevas canciones de Selena Gómez.

'Lose you to love me’ letra

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

You set fires to my forest

And you let it burn

Sang off key in my chorus

‘Cause it wasn’t yours

I saw the signs and I ignored it

Rose colored glasses all distorted

You set fire to my purpose

And I let it burn

You got off in the hurting

When it wasn’t yours, yeah

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me (Yeah)

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me (Yeah)

I gave my all and they all know it

You turned me down, and now it’s showing

In two months you replaced us

Like it was easy

Made me think I deserved it

In the thick of healing, yeah

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me (Yeah)

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me (Yeah)

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me (Yeah)

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

You set fires to my forest

And you let it burn

Sang off key in my chorus

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to hate you to love me (Yeah)

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

And now the chapter is closed and done

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

And now it’s goodbye, it’s goodbye for us

'Lose you to love me’ letra en español

Me prometiste el mundo y yo te creí

Fuiste mi prioridad y lo adorabas

Incendiaste mi bosque

Y lo dejaste quemarse

Desafinaste en mis coros

Porque no eran tuyos

Vi las señales y las ignoré

Todo era color de rosa distorsionado

Incendiaste mi propósito

Y yo lo dejé quemarse

Disfrutabas el dolor

Porque no era tuyo, sí

Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados

Necesitaba perderte para encontrarme

Ese juego me estaba matando suavemente

Necesitaba odiarte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme (Sí)

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme (Sí)

Di todo de mí y todos lo saben

Tú me destruiste y ahora es obvio

En dos meses nos remplazaste

Como si fuera fácil

Me hiciste creer que me lo merecía

En el transcurso de la sanación, sí

Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados

Necesitaba perderte para encontrarme

Ese juego me estaba matando suavemente

Necesitaba odiarte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme (Sí)

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme

Me prometiste el mundo y yo te creí

Fuiste mi prioridad y lo adorabas

Incendiaste mi bosque

Y lo dejaste quemarse

Desafinaste en mis coros

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba odiarte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Y ahora el capítulo está cerrado y hecho

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Es la hora de la despedida, es nuestra despedida