Selena Gomez: letra completa de ‘Look At Her Now’ y ‘Lose you to love me’ [VIDEOS]

Selena Gomez se convirtió en tendencia mundial el último miércoles luego de que compartiera el tema que marcaría su regreso a los escenarios: “Lose you to love me”. Lo cierto es que la exchica Disney se ubicó en uno de los primeros puestos del raking de YouTube con su nuevo éxito y es que no es para menos pues la letra de “Lose you to love me” representa algo más que una canción de un álbum: habla de su vida.

Días antes del estreno, Selena Gomez reveló que el tema tenía un significado muy personal en su vida. Fanáticos y seguidores del espectáculos estadounidense se animaron a interpretar la letra de ‘Lose you to love me’ y asociar su significado a la compleja historia de amor que vivió la cantante con el canadiense Justin Bieber.

“Perderte para amarme, di todo de mí y todos lo saben. Tú me destruiste y ahora es obvio” es solo una de las líneas de esta canción que habla del desamor y abandono que le dejó una relación catalogada como ‘tóxica’ por muchos seguidores de Selena Gomez.

A menos de un día de haber estrenado el éxito musical, la también actriz decidió compartir rápidamente otra de sus nuevas canciones, titulada esta vez como ‘Look at her now’. A raíz de este tema, empezaron a dispararse los rumores de que la nueva canción de Selena Gomez estaría nuevamente dirigida a Justin Bieber, a quien le decide que se acabó definitivamente.

¿Qué significado tiene ‘Lose you to love me’ y ‘Look at her now’? Para conocerlo, te presentamos la letra y traducción completa de las nuevas canciones de Selena Gómez.

'Lose you to love me’ letra

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

You set fires to my forest

And you let it burn

Sang off key in my chorus

‘Cause it wasn’t yours

I saw the signs and I ignored it

Rose colored glasses all distorted

You set fire to my purpose

And I let it burn

You got off in the hurting

When it wasn’t yours, yeah

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me (Yeah)

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me (Yeah)

I gave my all and they all know it

You turned me down, and now it’s showing

In two months you replaced us

Like it was easy

Made me think I deserved it

In the thick of healing, yeah

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me (Yeah)

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me (Yeah)

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me (Yeah)

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

You set fires to my forest

And you let it burn

Sang off key in my chorus

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to hate you to love me (Yeah)

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

And now the chapter is closed and done

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

And now it’s goodbye, it’s goodbye for us

'Lose you to love me’ letra en español

Me prometiste el mundo y yo te creí

Fuiste mi prioridad y lo adorabas

Incendiaste mi bosque

Y lo dejaste quemarse

Desafinaste en mis coros

Porque no eran tuyos

Vi las señales y las ignoré

Todo era color de rosa distorsionado

Incendiaste mi propósito

Y yo lo dejé quemarse

Disfrutabas el dolor

Porque no era tuyo, sí

Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados

Necesitaba perderte para encontrarme

Ese juego me estaba matando suavemente

Necesitaba odiarte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme (Sí)

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme (Sí)

Di todo de mí y todos lo saben

Tú me destruiste y ahora es obvio

En dos meses nos remplazaste

Como si fuera fácil

Me hiciste creer que me lo merecía

En el transcurso de la sanación, sí

Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados

Necesitaba perderte para encontrarme

Ese juego me estaba matando suavemente

Necesitaba odiarte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme (Sí)

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme

Me prometiste el mundo y yo te creí

Fuiste mi prioridad y lo adorabas

Incendiaste mi bosque

Y lo dejaste quemarse

Desafinaste en mis coros

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba odiarte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Necesitaba perderte para amarme

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Y ahora el capítulo está cerrado y hecho

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Es la hora de la despedida, es nuestra despedida

‘Look at her now’ letra

They fell in love one summer

A little too wild for each other

shiny till it wasn’t

Feels good till it doesn’t

It was her first real lover

His too till he had another

Oh god when she found out

Trust levels went way down

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet

Took a few years

to soak up the tears

But look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Wow

Look at her now

Mmm mmm mmm

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Wow

Look at her now

Fast nights that got him

That new life was his problem

Not saying she was perfect

Still regrets that moment

Like that night

Wasn’t wrong, wasn’t right

What a thing to be human

Made her more of woman

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet

Took a few years

to soak up the tears

But look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Wow

Look at her now

Mmm mmm mmm

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm mmm

Wow

Look at her now

She knows she’ll find love

only if she wants it

She knows she’ll find love

Uhh

She knows she’ll find love

Only if she wants it

She knows she’ll find love

On the up from the way down

Look at her now

Watch her go

Mmm mmm

Look at her now

Ohhhhh

She knows she’ll find love

Only if she wants it

She knows she’ll find love

Look at her now yeah

She knows she’ll find love

(She knows she will)

Only if she wants it

She knows she’ll find love

Wow

‘Look at her now’ letra en español

Cayeron enamorados durante un verano

Un pelín salvajes el uno hacia el otro

con brillantez, hasta que dejó de serlo

hace sentir bien hasta que paró de hacerlo

Fue su primer amor verdadero

El de él también, hasta que se lió con otra

Señor , cuando ella lo averiguó

Los niveles de confianza disminuyeron muchísimo

Por descontado que ella estaba triste

Pero ahora ella estará contenta de haberse quitado un marrón de encima

Tomó unos añitos

absorber estas lágrimas

Contempla como se marcha

Mmm mmm mmm

contémplala ahora, contémplala

Contempla como se marcha

Mmm mmm mmm

Wow

contémplala, ahora

Mmm mmm mmm

contémplala, ahora

Watch her go

Mmm mmm mmm

Wow

contémplala, ahora

Veloces noches que lo atraparon

Esa nueva vida era problema suyo

No estoy afirmando que ella fuese perfecta

Todavía se arrepiente de ese momento

Como aquella noche

No estuvo mal, no fue lo idóneo

Vaya cosa eso de ser humano...

La hizo ser más mujer

Por descontado que ella estaba triste

Pero ahora ella estará contenta de haberse quitado un marrón de encima

Mmm mmm mmm

contémplala ahora, contémplala

Contempla como se marcha

Mmm mmm mmm

Wow

contémplala, ahora

Mmm mmm mmm

contémplala, ahora

Contempla como se marcha

Mmm mmm mmm

Wow

contémplala, ahora

Ella es consciente de que encontrará el amor

Sólo si [ella] lo desea

Ella es consciente de que encontrará el amor

Uhh

Ella es consciente de que encontrará el amor

Sólo si [ella] lo desea

Ella es consciente de que encontrará el amor

Desde la cima del camino inferior

contémplala, ahora

Contempla como se marcha

Mmm mmm

contémplala, ahora

Ohhhhh

Ella es consciente de que encontrará el amor

Sólo si [ella] lo desea

Ella es consciente de que encontrará el amor

contémplala, ahora, yeah

Ella es consciente de que encontrará el amor

(Ella es consciente de que lo hará)

Sólo si [ella] lo desea

Ella es consciente de que encontrará el amor

Wow

contémplala, ahora