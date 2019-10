Al fin, Selena Gomez admite que superó a Justin Bieber en su nueva canción 'Look at her now’

Un mensaje de superación. La cantante Selena Gomez estreno su nueva canción 'Look at her now’ luego del éxito de ‘Lose you to love me’, tema que muchos tomaron como una indirecta a Justin Bieber y a la relación tóxica que tuvieron.

Selena Gomez anunció en Instagram el lanzamiento del video de su nueva canción 'Look at her now’, el cual se encuentra disponible en la plataforma YouTube.

La letra de la canción de Selena Gomez nos narra una historia de superación y amor propio luego de superar varios obstáculos. Este fue el mensaje que dedicó a sus fans en las redes sociales.

“Estuve tan feliz de poder lanzar dos canciones, una detrás de otra, y sorprender a mis fans. Esto me recuerda que puedes levantarte sin importar que desafíos te de la vida”.

Con esta nueva canción, la cantante le habría mandado un letal mensaje a Justin Bieber tras superar su romance fallido. La también actriz estrenó sus temas a días de que se celebrara el matrimonio de su expareja con la modelo Hailey Baldwin.

A horas de su estreno en YouTube, la canción ‘Look At Her Now’ ya tiene más de 4 millones de reproducciones. Vale resaltar que el videoclip fue grabado con un iPhone.

Recordemos que Justin Bieber confesó que vivió una relación tóxica antes de casarse con Hailey Baldwin. El único romance oficial que tuvo fue con Selena Gomez, quien mencionó momentos importantes de su amor por el cantante en su nuevo tema.

El romance de Selena Gomez y Justin Bieber inició en un verano, justo como menciona en la canción ‘Look at her now’. También menciona a que su amor se arruinó cuando él comenzó a salir a fiestas, otra coincidencia con lo que vivió con su ex.

Letra de canción ‘Look at her now’ de Selena Gomez [Inglés]

They fell in love one summer

A little too wild for each other

Shiny ‘til it wasn’t

Feels good ’til it doesn’t

It was her first real lover

His too ’til he had another

Oh, god, when she found out

Trust levels went way down

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet

Took a few years to soak up the tears

But look at her now, watch her go

Mm mm mm, mm mm mm mmmm, look at her now, watch her go. (Continúa)

Letra en español de ‘Look at her now’ de Selena Gomez

Ellos se enamoraron en un verano

Una atracción desenfrenada

Fue deslumbrante hasta que dejó de serlo

Puro placer hasta que deja de serlo

Él fue su primer amor de verdad

Y ella la de él, hasta que tuvo otra

Oh Dios, cuando ella se enteró

Su confianza se desplomó

Por supuesto que se puso triste

Pero ahora está feliz de haber esquivado esa bala

Le llevó varios años secarse las lágrimas

Pero mírala ahora, mira cómo se va

Mm mm mm, mm mm mm mmmm, mírala ahora, mira cómo se va. (Continúa)