Selena Gómez agradece a Jesús por nueva canción: “En mis peores momentos, sólo necesité su amor”

Tras una larga para, Selena Gómez ha vuelto a publicar material musical. “Lose You To Love Me” es la nueva canción que se ha vuelto tendencia. La cantante aprovechó las redes sociales para abrir su corazón y reflexionar sobre el proceso de grabación del mismo destacando el apoyo de Jesucristo.

En una de sus historias de Instagram tras compartir algunos de los extractos de su nueva canción, Selena Gómez publicó una nota escrita en su celular donde revela lo intenso a nivel emocional que fue este proceso.

“Estoy literalmente recostada y agradeciendo a Jesús... donde mi padre me llevó y me colocó es exactamente donde debí estar. Él me dijo ‘Selena, espera, sufro cuando sufres, lloro cuando lloras, pero nunca, nunca me iré de tu lado. Trabaja conmigo, camina conmigo y mira cómo yo lo hago’”.

Selena Gómez continuó: “Él siempre me sorprende y vuelvo a caer enamorada de él. En mis peores momentos, los terribles, los más dolorosos, nunca dejé de arrodillarme queriendo y necesitando sólo Su amor. Mira, el enemigo sigue tratando de derribarme y eso no va a pasar. No hoy. No el siguiente”.

Y es que este reciente sencillo está lleno de especulaciones ya que muchos aseguran que la canción estaría inspirada en los hechos que marcaron su antigua relación con el también cantante Justin Bieber.

Y podrían no estar equivocados, ya que la propia Selena Gómez ha llegado a confesar lo siguiente respecto a este tema (y lo que podría ser su próximo disco):

“Esta canción se inspiró en muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum... Pensé que era importante compartir la música, ya que sé que muchos pueden relacionarse con el hecho de que el camino hacia el autodescubrimiento, generalmente, pasa por las cicatrices en la vida de uno”.

Pero agregó: “Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una mejor versión de ti mismo”.