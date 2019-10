Mónica Cabrejos se burla de sus compañeros en “Válgame”: "No soporto que ganen menos que yo”

En la última edición de “Válgame” se vivió un fuerte enfrentamiento cuando los conductores del programa hicieron una serie de reclamos contra Mónica Cabrejos.

En una sección de catarsis, Janet Barboza, el ‘Zorro’ Zupe, Kurt Villavicencio y Kathy Sheen aprovecharon para decir qué era lo que más les molestaba de su compañera.

"Yo no sé por qué Mónica Cabrejos siente que tiene corona. Siento que cuando la contrataron ella creyó que iba a ser la conductora central y yo no soporto que Mónica Cabrejos se la crea y no soporto que sea la única que se atienda con sus propios maquilladores cuando Karla Tarazona, Kaathy Sheen, Kurt y yo tenemos que ir con las maquilladoras del canal”, dijo Janet Barboza.

Janet Barboza y Mónica Cabrejos

Por su parte, el ‘Zorro Zupe’ indicó: “Yo lo único que no soporto de Mónica es que se vaya 40 minutos antes de que termine el programa. Si está en su contrato yo no lo sé, pero eso me pasa de vueltas, porque cuando nos llaman a una reunión o algo, ella nunca esta”.

El 'Zorro Zupe', Kurt Villavicencio y Mónica Cabrejos

Mientras que Kurt Villavicencio se indignó porque, según él, Mónica Cabrejos aparenta ser la amiga de Karla Tarazona, pese a que en el pasado tuvo varios enfrentamientos con ella.

“Lo que yo no soporto de Mónica Cabrejos es que cuando Karla Tarazona y Christian Domínguez terminaron su relación ella salió de defensora de Christian e Isabel Acevedo y entró en una guerra campal con Karla y ahora la contratan para que sea conductora de “Válgame” y en una reunión privada se hicieron las amiguis y limaron asperezas. Yo no soporto que Mónica se venga a hacer la amiguis de Karla Tarazona”, aseveró en “Válgame”.

Kurt Villavicencio y Mónica Cabrejos

Finalmente, Kathy Sheen se quejó de que la periodista ostente sus títulos profesionales. “Yo lo que no soporto de Mónica es que viene, poco más con todos sus títulos y se cree muy periodista. Solamente para decirle que ningún título te da lo que te da la calle, la cancha, ensuciarte los zapatos. Eso es hacer verdadero periodismo”, acotó.

Kathy Sheen y Mónica Cabrejos

Mónica Cabrejos les responde a sus compañeros en “Válgame”

Tras escuchar las duras palabras de sus compañeros en “Válgame”, Mónica Cabrejos no se quedó callada y respondió burlándose de los sueldos de estos.

“No soporto que ellos ganen menos que yo....Ay, es una broma, chicos”, dijo la periodista.

“Lo que yo siento es que ellos son un grupo que ya está compenetrado y cuando llega una persona al último van a crear siempre desaveniencias. Mi opinión a veces puede ser un poco radical. Yo todo lo que pienso directamente. Hay que decir que ustedes se airean de todo y deberían tomarse una valeriana antes de trabajar. Yo vengo a trabajar y a dar lo mejor de mi. Si en algún momento he ofendido a alguien y se siente molesto les pido mil disculpas porque tendrá que acostumbrarse a mi presencia”, añadió la conductora.

Janet Barboza, el ‘Zorro’ Zupe, Kurt Villavicencio y Kathy Sheen escucharon con atención las declaraciones de su compañera. Sin embargo, Karla Tarazona no estuvo presente en el set, pues se encontraba mal de salud.