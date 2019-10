Milena Zárate presenta a su nueva pareja en la apertura de su salón de belleza

Milena Zárate, conocida por su polémica relación con el cómico Edwin Sierra, presentó a su nueva pareja después de muchos años desde el escándalo amoroso.

La cantante colombiana ahora se ha convertido en empresaria con la apertura de su nuevo salón de estética. En medio de las cámaras que acudieron a su local, Milena Zárate aprovechó para lucirse junto a su novio Ricardo Gotelli.

Como se recuerda, Milena Zárate fue protagonista de una escándalo luego de salir a la luz el romance entre el padre de su hija y su hermana Greissy Ortega.

Milena Zárate

“Richi llegó para alegrar mi vida, es un chico al cual tengo bastante que agradecer, me apoya en todo lo que hago, está conmigo en las buenas, en las malas, en las peores. Ya tenemos algunos meses saliendo”, expresó al diario El Popular.

Además, Milena Zárate reveló que piensa tener una larga historia de amor con el dueño de su corazón tras las varias decepciones amorosas.

Pareja de Milena Zárate

“No tengo nada que ocultar, los dos somos solteros y esperamos hacer una vida juntos hasta viejitos. Es mi gran anhelo, ya he sufrido mucho por amor, me han hecho sufrir demasiado”, señaló. La colombiana no tuvo reparos en besarse con su novio ante las cámaras de la prensa.

Sobre su hermana Greissy Ortega, la cantante dejó entrever que la alejó de su negocio porque su la joven se retomó su relación con el padre de sus hijos, Ítalo Villaseca.

Novio de Milena Zárate en Instagram

La actual pareja de Milena Zárate le envió un romántica dedicatoria en Instagram a la colombiana y reveló cuánto tiempo de relación mantienen. “Hace dos años me atreví a regalarle 280 rosas, mi amor, por tu cumpleaños. Hoy día será algo diferente pero te encantará. Mi amor, te amo”, escribió en la mencionada red social.