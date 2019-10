Kendall Jenner paraliza Instagram con su look más barato [FOTOS]

Todas pueden imitarlo. La modelo Kendall Jenner es conocida por ser una de las nuevas iconos de la moda. Su cuenta de Instagram se ha convertido en una zona de inspiración para sus fans.

Kendall Jenner apuesta por mantener su estilo personal a la hora de vestir, sobre todo cuando tiene que hacer viajes de trabajo o con su familia, las famosas Kardashians.

Kendall Jenner y su outfit barato para viajar. Fuente: Instagram

Recientemente, la modelo y estrella del reality ‘Keeping up with the Kardashians’ compartió un video en sus historias de Instagram en las que muestra su look para viajar en avión.

En la grabación se puede ver a Kendall Jenner usando uno de sus outfits más cómodos, y baratos, para poder viajar. Ella apostó por usar un buzo para hacer ejercicio en color plomo.

Ella complementó su look con unas medias blancas largas y unas sandalias de descanso. Este outfit de la joven modelo puede ser imitado fácilmente, y sobre todo, no cuesta mucho dinero.

El look más famoso de Kendall Jenner para viajar está en Instagram

En la red social Instagram se ha compartido una serie de fotos de Kendall Jenner donde la podemos ver caminando por el aeropuerto. Una de las imágenes más comentadas es su outfit negro y una pieza de lencería.

Por otro lado, ella también arriesga con sus atuendos, ya que en más de una oportunidad la hemos visto con el maquillaje perfecto y caminando en tacos altos.

Kendall Jenner en Instagram

La modelo estadounidense Kendall Jenner se ha convertido en una de las famosas celebridades que son activas en la red social Instagram.

Actualmente tiene más de 115 millones de seguidores en la plataforma.

En su cuenta promociona productos y las campaña que realiza con conocidas marcas. Se podría considerar a Kendall Jenner como una de las ‘influencers’ más populares de su generación.