Isabel Acevedo conservará el tatuaje que se hizo con Christian Domínguez

La bailarina Isabel Acevedo se ha mostrado tajante en refirirse a su fallida relación con el cumbiambero Christian Domínguez, de quien dijo estar decepsionada tras hacerse público el ‘ampay’ con la integrante de “Alma Bella” Pamela Franco.

A pesar de su decisión, la popular ‘Chabelita’ confesó en una entrevista del programa “En boca de todos”, que no piensa borrar ni modificar el tatuaje que se hizo junto a su expareja Christian Domínguez cuando todo estaba bien entre ellos.

PUEDES VER: Monique Pardo y Magaly Medina arremeten contra Christian Domínguez

“La verdad creo que no (lo borraré) cuando lo hice, lo hice pensando en que no voy a hacer ninguna inicial, es más yo veo el tatuaje y me acuerdo de él, la verdad, te soy sincera”, señaló la cosmetóloga.

Isabel Acevedo no se borrará tatuaje con Christian Domínguez

Al ser consultada por cómo afectó su vida el fin de su relación con Christian Domínguez, ‘Chabelita’ indicó que lejos de derrumbarse por la presunta infidelidad de su ex, ha tomado una actitud de aprendizaje para ser mejor persona.

Isabel Acevedo no se borrará tatuaje con Christian Domínguez

¿Cómo es la nueva Isabel?, le preguntó la reportera a Isabel Acevedo, quien contestó: “Fuerte, empoderada, no feliz pero voy encontrando mi tranquilidad poco a poco”.

¿Christian Domínguez se borró tatuaje de Isabel Acevedo?

Tras el fin de su relación, Christian Domínguez continúa sus actividades, las que comparte constantemente en sus redes sociales. Recientemente sorprendió al publicar un video del nuevo tatuaje que se realizó en el brazo, el post generó varias reacciones por parte de los cibernautas pues fue justo en el lugar donde se hizo una llave en representación de su romance con ‘Chabelita’.