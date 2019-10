Primera esposa desmiente a Christian Domínguez: “No hay ningún proceso de divorcio”

El cantante Christian Domínguez se encuentra en el ojo de la tormenta luego del polémico fin de su relación con la bailarina Isabel Acevedo, situación que provocó que cada vez más salgan a la luz, pasajes poco conocidos de la vida del cumbiambero.

Uno de ellos, es su matrimonio con su primera y única esposa Tania Ríos, quien se comunicó con el programa de Magaly Medina para desmentir a su aún esposo y revelar que Christian Domínguez “no le da la cara” y nunca inició un proceso de divorcio.

Cabe mencionar que el integrante de la Gran Orquesta Internacional mencionó en reiteradas oportunidades que era Tania Ríos quien se negaba a darle el divorcio y por eso no pudo casarse con sus parejas, Vania Bludau, Karla Tarazona y ‘Chabelita’, a quienes propuso matrimonio durante su relación con cada una.

Christian Domínguez y su esposa Tania Ríos

Durante la transmisión del espacio “Magaly TV la Firme”, Tania Ríos contó vía telefónica desde Nueva York que el acta de matrimonio con el cantante sigue vigente y que lo ha buscado en reiteradas oportunidades para hacer el trámite del divorcio pero “no le da la cara”.

“Tenemos muchas personas en común, yo he mandado mensajes con varias personas que sé que van a verlo a él y nunca he tenido respuesta de él, nunca me ha buscado, nunca me ha llamado, difícil ubicarlo”, narró la primera esposa del artista.

“A mí también me interesaría divorciarme, porque eso está ni siquiera de adorno, yo no vivo allá, no comparto nada, mi vida está desconectada totalmente de Perú, sé que él es una linda persona, no lo estoy criticando, simplemente necesitamos los dos desconectarnos de ese matrimonio para seguir avanzando, a lo mejor es por lo mismo que no le va bien en su vida amorosa”, agregó Tania Ríos.