Eva Ayllón presentará ‘Así de Negra’ por el Día de la Canción Criolla

Eva Ayllón se prepara para celebrar el Día de la Canción Criolla en un doble concierto, a realizarse este 30 y 31 de octubre, en el Teatro Peruano Japonés, bajo el título de “Así de Negra”, su homenaje al mes de octubre.

“El mes morado tiene más color que otros meses, desde el Señor de los Milagros hasta sus fieles. Haré un homenaje a octubre y para mí octubre es ‘Así de negro’. Además, ya saben que tengo como tradición festejar a la Canción Criolla sobre el escenario”, afirma la artista sobre el show donde se podrán escuchar temas del cancionero peruano que ella no ha interpretado antes, pero que están en la memoria colectiva de todos.

Eva se siente agradecida por todo lo bueno que pasa en su carrera: un Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical que le será entregado en noviembre próximo en Las Vegas, Estados Unidos; y, una reciente nominación al mismo galardón, en la categoría Mejor Álbum Folklórico con su disco “48 años después”.

“Fue toda una sorpresa saber del Grammy a la Excelencia Musical. Luego, conocer que además ‘48 años después’ está nominado me llena de emoción, sobretodo porque es el segundo disco nominado bajo mi producción (en total, a la fecha, ha recibido 10 nominaciones) y no puedo mentir: claro que quiero traer dos premios Grammy, por qué no? Siento que el destino tiene mucho que ver”, confiesa Eva.