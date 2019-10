Pancho Rodríguez sobre protestas en Chile: “La violencia injustificada ensucia todo”

Pancho Rodríguez, integrante de “Esto es guerra”, lanzó un duro comentario sobre la crisis que atraviesa su país natal Chile. El chico reality se mostró en desacuerdo con las fuertes protestas y el vandalismo, pues dejan mal al país ante la mirada del exterior.

“Apoyo el fin, pero no apoyo la forma. La violencia injustificada ensucia lo que hay de fondo con este grito de desahogo de la sociedad, eso opaca todo y al final, al exterior se le muestra eso. Se ve un país destruido”, mencionó el chico reality a América Espectáculos.

Sobre su familia que se encuentra en Santiago de Chile, Pancho Rodríguez aseguró que teme por sus hijas, por lo que quiso que vengan a Perú para que puedan estar a salvo; sin embargo, no es viable porque los vuelos están paralizados.

Pancho Rodríguez

"Es complicado ahora viajar porque los aeropuertos están cerrados. Sigo en comunicación con ellos, están bien, no les falta nada. Mi primera opción fue pensar que se vengan para acá, pero no tienen cómo venirse mis hijas. Sería la mejor solución, la más segura. Con todo esto tienes que buscar la seguridad y me las traería sin dudarlo", contó el participante chileno.

Además, envió un mensaje de solidaridad a sus compatriotas en Chile. “La cosa está bien complicada en Chile, solo desear que las cosas se solucionen. Agradecerle a dios porque mi familia está bien, pero hay gente que la está pasando muy mal que viene hace tiempo sufriendo”, señaló Pancho Rodríguez.

Crisis en Chile: Daddy Yankee envía emotivo mensaje

El reggaetonero se sumó a la lista de artistas que se oponen a la violencia desatada en Chile. A través de Instagram, Daddy Yankee publicó un emotivo mensaje dedicado al pueblo chileno.

“Con en el corazón roto, viendo las imágenes de la fuerte prueba que atraviesa el país. Que todo el enfoque sea para obtener una mejor calidad de vida. Paz, fuerza y esperanza para #CHILE en estos momentos difíciles”, escribió.