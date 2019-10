Ana María Polo y su radical cambio a través de los años en “Caso Cerrado”

El canal de televisión Telemundo Internacional lanzó un llamativo video de “Caso Cerrado”, donde se ve el radical cambio físico de Ana María Polo, la conductora, a través de todos los años que duró su programa.

La cadena televisiva presentó este material con motivo de su décimo aniversario este miércoles 23 de octubre a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Es momento de festejar los #10AñosImparables de #TelemundoInternacional junto a la Dra. Polo. ¡Hemos dicho, #CasoCerrado!”, fue la descripción de Telemundo Internacional en el post.

Ana María Polo

En las imágenes, se veía a la Dra. Polo en los primeros capítulos de “Caso Cerrado”, programa que empezó a transmitirse desde el 2001.

Las primeras partes del video muestran a una joven Ana María Polo con un corto y voluminoso cabello, una nariz más gruesa y un rostro mucho más natural.

En otro de los segmentos, la conductora de televisión aparece ingresando al set de “Caso Cerrado”, con el cabello castaño a la altura de los hombros, mientras evidencia seriedad en su rostro.

Al finalizar el video, se se veía a Ana María Polo en una de las más recientes promociones de “Caso Cerrado”, con su último look: cabello rubio corto hasta los hombros.

Ana María Polo confirma el fin de “Caso Cerrado”

La conductora de televisión Ana María Polo entristeció a sus seguidores al anunciar que “Caso Cerrado” llegó a su fin. “Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, señaló.

Según El Diario, la presentadora dejará la pantalla chica para dedicarse por completo a la realización de una película sobre el programa de televisión que la llevó a la fama.