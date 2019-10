Shirley Arica se quiebra y denuncia a su esposo : “Él nunca ha cumplido con su hija”

Shirley Arica se encuentra desde hace varios meses, alejada de la televisión por decisión propia. Sin embargo, reapareció recientemente en el programa ‘Válgame’ para denunciar que su aún esposo Rodney Pío no se hace cargo de la pequeña hija de cuatro años que tienen en común.

La ex ‘chica reality’ reveló entre lágrimas que ‘Pío Dean’ no visita a su hija a pesar de sus insistencias. Incluso, mostró conversaciones en las que le pide al padre de su hija que siquiera la llame por teléfono.

“Los momentos no se llenan con plata, se llenan con tiempo y él no lo hace con su hija, no le da la gana y encima miente y dice que yo quiero show, a mí hasta vergüenza me da esta acá sentada porque mi hija ya está grande” dijo la ex ‘combatiente’.

Además, comentó que decidió separarse de su esposo debido a su inmadurez e irresponsabilidad con su primogénita y aunque hayan intentado retomar la relación en reiteradas oportunidades, no funcionó. Incluso, Shirley Arica comentó que Rodney Pío ya tiene otra pareja.

Shirley Arica se quiebra al hablar del padre de su hija

Los conductores del espacio de Latina cuestionaron la decisión de Shirley al no dejar que Rodney Pío visite a su menor hija, ella se defendió argumentando que no quiere que su pequeña pase por lo que ella pasó en su infancia.

"Ahorita él no la ve porque yo no estoy dejando que la vea. Porque él viene como lo hacía mi papá conmigo en algún momento, venía por momentos, me llenaba de momentos bonitos y luego desaparecía por varias semanas y así jugaba con mis sentimientos", relató la exmodelo.

Shirley Arica y Rodney Pío

Además, reveló que su ahora expareja cambió de actitud con su hija cuando ella decidió distanciarse de él.

“Uno tiene que ser padre antes que hombre, cuando estábamos bien y yo le daba daba todo lo que una mujer le puede dar como pareja, ahí sí a mi hija le compraba todo lo que había pero cuando yo le dije ‘no, ya no, se acabó’, se acabó conmigo y con la bebé”, contó en el set de ‘Válgame’.

Por otro lado, Shirley Arica admitió que Rodney Pío no es una mala persona. Sin embargo, no es responsable con su hija, “Él es una buena persona, por algo me enamoré de él en algún momento, pero como padre en verdad es una desgracia”, sentenció la polémica exmodelo.