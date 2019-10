Filtran audios subidos de tono de Sherlyn González hablando de sus ex parejas

Esta semana, Sherlyn González se ha vuelto viral luego de que se filtraran unos supuestos audios subidos de tono donde hablaba sobre sus ex parejas. Estas grabaciones fueron expuestas por una amistad cercana a la joven y se siente decepcionada de él.

En una de estas grabaciones hace referencia a José Luis, uno de los cantantes de Río Roma quien fue su novio durante un tiempo.

De acuerdo con lo que dice la mexicana, le encontró unos juguetes sexuales y preservativos en su cajón cosa que ella consideró raro ya que ella tiene el DIU (Dispositivo Intrauterino) por lo que nunca se cuidaban:

“Cuando le pregunté que qué onda me dijo ‘X amor, lo tengo ahí desde hace tres años, luego lo tiro’... no sé amigo, estoy muy confundida, ‘te amo, pero no quiero estar contigo’, ‘te amo, pero quiero estar solo’, ‘no sé’”.

En otro audio compartido, hacía referencia al periodista Francisco Zea, con quien se comprometió en algún momento y aseguró que él tenía fotos comprometedoras en su celular:

“Paco (Francisco) y yo teníamos un montón de tiempo de novios… de pronto un día me encuentro con la sorpresa de que tiene unas fotos, literal, pornográficas”.

Luego le reclamó por las imágenes y él le respondió lo siguiente: “No mira, no pasó nada, te lo puedo explicar, fue puro sexting”.

Sherlyn González explicó que no sabía si seguir su compromiso con el periodista: “Pero pues le agarré mucho coraje, hasta que ya no puede más y ya, se acabó. Ahora anda super puesto y quiere echarle ganas y regresar, pero pues es que no sé. ¿Tú crees que realmente la gente cambia?”.

Después de la filtración de estas grabaciones, la actriz y cantante mexicana explicó esta situación a través de sus Instagram Stories: “Al rato voy a platicar con ustedes de algo que pasó hoy, pero al rato porque tampoco es tan importante, qué flojera andar aclarando tanta cosa”.

Sherlyn y Francisco Zea

En “Suelta la Sopa”, un programa de espectáculos, aseguran que el presentador Luis Alfonso Borrego habló con Sherlyn y le dijo que se siente agobiada y herida en condición de mujer porque su vida íntima fue expuesta.

Además aseguró que no se siente ofendida por la filtración sino por la persona que lo expuso.