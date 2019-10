¿Selena Gomez se convierte en “Joker” de Joaquin Phoenix para video de “Lose you to love me”?

Selena Gomez estrenó el video “Lose you to love me”, el cual pertenece a su nueva canción y que muchos han tomado como una indirecta al romance que tuvo con Justin Bieber, quien está casado con la modelo Hailey Baldwin.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante Selena Gomez compartió escenas del video de “Lose you to love me”. Una de estas grabaciones ha sido comparada con una popular película de Hollywood.

Un usuario en la red social dejó en la sección de comentarios su opinión sobre el videoclip. Esta persona hizo una comparación entre Selena Gomez y el “Joker” de Joaquin Phoenix. Aquí explicamos la razón de esta curiosa observación.

Al parecer, esta persona notó una coincidencia entre el video de “Lose you to love me” con una escena de la película “Joker”. Incluso, se atrevió a señalar que la cantante tiene la misma risa que el personaje de DC Comics.

Comparan video de "Lose you to love me" de Selena Gomez con escena de película "Joker" de Joaquin Phoenix.

Observando la comparación se puede apreciar que la forma en la que se filmó el videoclip es similar a un adelanto que mostró el director de la película en Instagram.

En la publicación que se hizo en la red social se puede ver a Selena Gomez riendo mientras toca el piano y canta. Ese momento coincide con una escena que filmó Joaquin Phoenix cuando se convirtió en el Guasón.

¿"Lose you to love me" es una indirecta para Justin Bieber?

Algunos medios de comunicación han expresado que Selena Gomez le mandó una indirecta a Justin Bieber con su nueva canción, la cual habla sobre cerrar capítulos en la vida amorosa para seguir adelante.

Letra de la canción “Lose you to love me” de Selena Gomez

