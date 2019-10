Descubre la increíble historia de amor entre Ryan Reynolds y Blake Lively

Ryan Reynolds y Blake Lively se conocieron hace casi 10 años. Desde entonces, son una de las parejas más queridas y estables del medio.

En la siguiente nota, te contamos la historia de amor entre la protagonista de ''Gossip Girl'' y la estrella de ''Deadpool''.

El canadiense Ryan Reynolds y la estadounidense Blake Lively se conocieron el set de ''Linterna Verde'' en el año 2010. ''Fuimos amigos por mucho tiempo, lo cual yo creo que es la mejor manera de tener una relación: empezar como amigos'', dijo Reynolds a la revista People.

Al momento de conocerse, ambos tenían pareja: Blake Lively salía con su coprotagonista en ''Gossip Girl'', Penn Badgley y Ryan Reynolds estaba casado con la también actriz Scarlett Johansson.

Cuando se conocieron, Ryan Reynolds estaba casado con Scarlett Johanson, mientras que Blake Lively salía con su coprotagonista en ''Gossip Girl''. Créditos: Ella Hoy.

Pero parece que el destino quería verlos juntos. Mientras que Blake Lively se separó de Badgley, Reynolds anunciaba su divorcio.

Apenas un año después de conocerse, Lively y Reynolds fueron a una cita doble... ¡con distintas parejas!. ''Fue la cita más incómoda para nuestros acompañantes porque nosotros estábamos tirándonos fuegos artificiales'', contó el protagonista de ''Deadpool''.

Ryan Reynolds y Blake Lively se conocieron en el set de ''Linterna Verde'', se hicieron amigos y posteriormente se enamoraron. Créditos: Cosmopolitan.

Meses después, diversos tabloides de espectáculos reportaron que Blake Lively y Ryan Reynolds ya eran una pareja oficial y que se encontraban muy felices juntos. Un año después los actores decidieron formalizar. En 2012, Ryan Reynolds y Blake Liverly se convirtieron en esposos en una boda íntima y secreta en Carolina del Sur

''Nunca he sido más feliz en mi vida. Siempre he querido tener una familia grande. Me gustaría tener 30 hijos si pudiera'', bromeó Lively en una entrevista, donde confirmó sus deseos de ser madre.

Desde que anunciaron su relación, Blake Lively y Ryan Reynolds desfilaron por diferentes alfombras rojas juntos. Créditos: Shutterstock.

Dos años después de su matrimonio, Blake Lively y Ryan Reynolds anunciaron que se convertirían en padres de su primera hija.

La actriz hizo el anuncio a través de una fotografía donde enseñaba su vientre junto al de otros mujeres en su sitio web donde escribió ''Felicitaciones a todas las futuras madres''.

Blake Lively anunció su embarazo en 2015 y paseó por diversas alfombras rojas con un increíble estilo. Créditos: Sillhoutte Trend.

La bebé nació en enero de 2015 en Bedford, Nueva York. Ambos actores estuvieron extasiados y fueron constantemente consultados por el nombre de su hija.

''Es James. Todo el mundo sabe. No quería ser el primer tipo que gritaba a los medios porque, como sabemos, las niñas pequeñas se convierten en adolescentes y las niñas adolescentes a veces ven los archivos y dicen: ‘¿Por qué hiciste eso?'’, señaló Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds

Poco más de un año después, la pareja anunció la llegada de un nuevo bebé. La pareja estaba más que consolidada y se dedicaban tiernas palabras a través de los medios.

''Sabía que siempre sería mi mejor amigo durante toda mi vida. Eso fue lo más importante para mí. Nunca había conocido algo así'', dijo Lively en una entrevista.

Blake Lively y Ryan Reynolds bromean constantemente sobre su relación y suelen enviarse cariñosos mensajes. Créditos: 9Honey Celebrity.

En octubre de 2017, la actriz que dio vida a ''Serena Van Der Voodsen'' dio a luz en Manhattan. La cantante Taylor Swift fue vista saliendo del hospital.

Tabloides estadounidenses confirmaron que la pareja había decidido llamar a su segunda hija: Ines.

Ryan Reynolds recibió una estrella de la fama en Hollywood donde fue acompañado por Blake Lively y sus hijas James e Ines. Créditos: El Periódico.

La pareja suele hacer chistes sobre su relación constantemente. Cuando en 2018 se rumoreaba sobre su separación Reynolds bromeó: ''¡Eso quisiera! Necesito un poco de tiempo para mi''.

Su relación estaba más fuerte que nunca y un año después, en mayo de 2019, Blake Lively y Ryan Reynolds anunciaron el tercer embarazo de la actriz.

Blake Lively mostró su vientre por primera vez durante el estreno de la película ''Detective Pikachu''. Créditos: US Weekly.

En octubre de 2019, nació la tercera hija de una de las parejas más queridas de Hollywood. Aún no se conoce el nombre de la bebé, pero ya ha sido presentada públicamente.

Reynolds publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde se le observa junto a Lively en un bosque sosteniendo un bebé.