Reina Isabel y el príncipe William estarían furiosos con Meghan Markle y Harry

Hace poco, el príncipe Harry y Meghan Markle sorprendieron al hablar abiertamente sobre su familia en el documental “Harry & Meghan: An African Journey”, producido por ITV.

En una parte de la entrevista, los duques de Sussex se refirieron a los rumores de distanciamiento con la familia real. El hijo menor de Lady Di confirmó que está alejado de su hermano mayor, el príncipe William.

Las declaraciones habrían causado gran sorpresa entre los demás miembros de la realeza británica, sobre todo en la reina Isabel ll, el esposo de Kate Middleton y el príncipe Carlos. Según una fuente cercana al palacio Kensington, los familiares de Harry están furiosos con él y con Meghan.

De acuerdo con el diario el El País, medios británicos aseguran que los duques de Sussex rompieron una regla, que indica que no deben hablar de los problemas familiares ante los medios, ya que esos se solucionan entre cuatro paredes.

“También parece haber mucho desconcierto en la familia real a la hora de explicar qué es lo que Meghan y Harry están intentando conseguir, pues los miembros de la familia real no suelen hablar con tanto detalle sobre sus asuntos personales. Es justo decir que hay un profundo estado de inquietud en las casas reales sobre la dirección que está tomando todo esto”, recogen algunos portales internacionales.

En el documental “Harry & Meghan: An African Journey”, Meghan Markle reveló que "la primera vez que conocí a mi ahora esposo, mis amigos estaban muy feliz porque yo estaba muy feliz. Pero mis amigos británicos me dijeron ‘Seguro es genial, pero no deberías hacerlo porque los tabloides británicos destruirán tu vida”, confesó la esposa del príncipe Harry.