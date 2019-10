Luis Miguel y el lujoso regalo que lo entristeció cuando cumplió quince años

Cuando Luis Miguel empezó a dar sus primeros frutos en el mundo de la música, su vida cambió a lo grande y las extravagancias no se hicieron faltar.

Luego que se lanzara la serie del cantante mexicano, donde se pudo ver cómo vivió al lado de su familia e incursión en el mercado del entretenimiento, además, de los malos tratos por parte de su padre Luisito Rey, muchos seguidores sintieron más curiosidad por el pasado del artista.

Luis Miguel de niño

En su adolescencia, Luis Miguel quiso ser como cualquier chico normal y jugar con sus amigos. Sin embargo, a la edad de 15 años, su progenitor le dio un lujoso regalo que lo dejó un poco triste.

Resulta que Luisito Rey le obsequió una mesa de billar de oro y no la bicicleta que él tanto quiso. Esta anécdota lo contó Tatiana, una animadora infantil que llegó a conocer al intérprete de “Culpable o no”.

Luis Miguel y Luisito Rey

“Nos invita la disquera a su cumpleaños en una casa que tenía en Polanco y me recuerdo de la escena, no era como una fiesta de 15 años de un niño de 15 años. Era una fiesta de adultos, llena de artistas adultos. Mujeres extravagantes, hombres poderosos. Un mariachi con el que Luis Miguel cantó casi toda la fiesta porque el papá le decía que cantará todas las canciones de ranchero”, contó la actriz mexicana a un programa de televisión.

Luego que Luis Miguel se pudo separar del mariachi, le preguntó a Tatiana y Lucerito si querían ver su regalo.

“Fuimos a la sala y era mesa de billar gigante, con orillas de oro, incrustaciones, así muy ostentosa. Y dice él ‘¿cómo ven mi regalo de cumpleaños? Y yo lo único que he querido toda mi vida es una bicicleta’”, recordó la artista.

Luisito Rey tildado de “explotador”

Tatiana contó el drama que vivió Luis Miguel cuando era joven. La cantante señaló que el ‘Sol de México’ fue explotado por su propio padre.

Luisito Rey marcó la infancia de Luis Miguel

“Yo sí veía mucho que él (Luisito Rey) solo veía por su vida profesional y no por su vida personal. No le importaba si estaba enfermo o muerto de cansancio lo ponía a seguir cantando. El papá no dejaba mucho que nos acercáramos o que platicara mucho porque él era intocable, inalcanzable”, comentó.