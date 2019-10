Lucía de la Cruz sobre arresto de su exmánager: “Ella destruyó mi vida”

Elga Gómez Valando fue capturada por la Policía Nacional del Perú. La mujer tiene una denuncia de robo de patrimonio interpuesto por la cantante Lucía de la Cruz.

Al respecto, la intérprete de música criolla culpó a su examiga de haber hurtado su camioneta y también le responsabilizó de la muerte de su madre.

“Yo le debía 17 mil 500 dólares y como mi camioneta estaba en mi casa –donde se encontraba mi madre- con dos sopletes abren las rejas y queman el césped y se llevan mi auto por la playa”, contó Lucía de la Cruz.

“La señora fue mi amiga por cuarenta años. Fue mi amiga hasta que destruyó mi vida”, dijo la cantante.

Asimismo, Lucía de la Cruz pidió públicamente una investigación al fiscal y juez que estuvieron vinculados en la sentencia dictada contra Gómez Valando, porque consideró que le dieron una condena menor a la que se le otorga a la persona acusada de robo de patrimonio.

“Ella tendría que pagarme (alrededor de) 40 mil y le estoy pidiendo públicamente. También una investigación para el fiscal y jueza de Chorrillos porque solo le dieron un año de prisión efectiva, si eso debió ser de cuatro para arriba”, indicó.

Por otra parte, la mujer que fue arrestada lanzó una fuerte acusación contra la intérprete de “Yo perdí el corazón”. “Ella me estafó a mí. Yo llevé a sus músicos a Europa y no me pagó”, manifestó a las cámaras de Latina.

En tal sentido, la cantante se pronunció en Facebook y rechazó las imputaciones que realizó Elga Gómez Valando.

“Se hizo justicia. Nunca le robé, nunca le estafé, le hice daño a esta mujer, quien poco a poco mató a mi madre. Estas son partes de toda esta historia que ahora tiene que pagar. Elga Gómez Velando”, escribió Lucía de la Cruz en su post.

Lucía de la Cruz