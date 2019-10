Kate del Castillo y Sean Penn: historia de su relación tras entrevistar al ‘Chapo’ Guzmán [FOTOS y VIDEO]

Kate del Castillo celebra su cumpleaños número 47 envuelta en un juicio contra el Estado mexicano, el cual empezó tras su polémica entrevista al ‘Chapo’ Guzmán.

En aquella ocasión estuvo acompañada con Sean Penn, actor estadounidense con quien se rumoreó tuvo un romance. Conoce la verdadera historia en esta nota.

Kate del Castilo y el ‘Chapo’ Guzmán

La relación entre la actriz mexicana y el narcotraficante inició en el año 2012 tras un polémico tuit de Kate del Castillo.

La protagonista de “La reina del sur” publicó un comunicado a través de Twitter en el que mencionó al ‘Chapo’ Guzmán.

“Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas, quienes esconden la cura para el cáncer, el sida, etc. para su propio beneficio y riqueza”, escribió Kate.

Kate del Castillo

En el mismo texto, Del Castillo invitó al popular narco mexicano a que trafique con el bien y con políticos corruptos en vez de mujeres y niños. El mensaje de Kate captó la atención del ‘Chapo’, quien años después accedió ser entrevistado por la artista y Sean Penn.

Un año después, en 2016, aparece en la revista Rolling Stone la controvertida entrevista. Días después, Joaquín Guzmán Loera fue recapturado.

El 'Chapo' Guzmán al lado de Kate del Castillo y Sean Penn

A fines de 2018, Kate del Castillo denunció que sufrió persecución política del gobierno de Enrique Peña Nieto debido a aquella entrevista.

También anunció que demandaría a la fiscalía mexicana por la filtración de información de ese caso a los medios de comunicación, hecho que la afectó profesionalmente.

El monto que pide la actriz por daños y perjuicios es de 60 millones de dólares. “Tal situación propició que se detonara un juicio mediático que afectó mis derechos a la honra, dignidad, libertad de expresión y pensamiento”, dijo en una conferencia de prensa.

"Me vi dañada seriamente en mi honor y reputación al grado de cancelarme contratos y cuentas bancarias. Exijo me sea indemnizado en términos integrales y justos", agregó.

Del Castillo volvió a su país natal después de un exilio de casi tres años por temor a ser detenida, donde está acusada de obstrucción de la justicia y lavado de dinero relacionadas con la polémica reunión con el líder del Cártel de Sinaloa.

Semanas después del encuentro se dio la captura de Guzmán, y el gobierno federal aseguró que fue rastreado gracias a la comunicación que tuvo con la actriz.

Kate del Castillo y Sean Penn

Kate entrevistó junto a Sean Penn al poderoso narcotraficante en 2015. Dos años después, Del Castillo reveló que mantuvo relaciones sexuales con el actor.

“Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros, algo estaba pasando y ahí quedó. Solo fue un negocio”, confesó en la entrevista para el programa Good Morning America, donde promocionaba su documental sobre el ‘Chapo’ Guzmán.

No obstante, la actriz también aseguró que el actor puso en riesgo su vida y la utilizó. “Me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo”, contó.

"Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos”, dijo en entrevista para Telemundo.

Hace unos meses volvió a tocar el tema. En conversación con un medio mexicano señaló que si volviera a ver a Sean Penn sólo le diría “chinga tu madre”, pues el actor mintió sobre algunos detalles del encuentro que tuvieron con el ‘Chapo’.

Kate del Castillo: Instagram

La actriz radicada en Estados Unidos es una activa usuaria en las redes sociales. Acumula casi 7,5 millones de seguidores en Instagram.

Kate del Castillo publica fotografías de su vida diaria y los eventos a los que asiste. Recientemente se terminó de emitir la segunda parte de “La reina del sur”, serie en la que interpreta a ‘Teresa Mendoza’.