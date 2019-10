Monique Pardo a Christian Domínguez: “Tranquilízate, importante que te amen, no un cuarto de hora”

La exvedette Monique Pardo le dio un importante consejo a Christian Domínguez, quién se encuentra en medio de la polémica tras terminar su relación con Isabel Acevedo y protagonizar un “ampay” con Pamela Franco.

En sus declaraciones, Pardo indicó que, al final, no importa lo carnal, sino tener alguien quien pueda acompañarte, por lo que lamentó que hasta el día de hoy el cumbiambero no haya logrado tener una relación estable que no termine con rumores de infidelidad.

“Me da mucha pena que un hombre bueno como él, algún día no vaya a tener una mujer buena que lo cuide y que lo trate con amor cuando esté enfermo porque lo carnal no vale nada”, comentó para las cámaras de “América Espectáculos”.

Monique Pardo y Christian Domínguez

Al ser consultada sobre el polémico “ampay” donde Christian Domínguez y Pamela Franco aparecían muy cariñosos a la salida de una discoteca, la exvedette señaló: “Esa muñeca inflable... la verdad, desde el primer día la vi, y él (Christian) me preguntó si la conozco, yo le dije: ‘sí, la conozco del cirujano’”.

Tras ello, Monique Pardo se dirigió al líder de la Gran Orquesta Internacional para recomendarle que se “tranquilice” y se enfoque en cuidar a la mujer que tenga a su lado. “Christian, por favor... tranquilízate. Lo más importante es que nos amen, no es un cuarto de hora (de encuentros)”, manifestó.

Monique Pardo y Christian Domínguez

Christian Domínguez protagoniza “ampay” con Pamela Franco

El mismo día que Christian Domínguez confirmó en “Válgame” que terminó su relación con Isabel Acevedo, el programa “Magaly tv, la firme” difundió un “ampay” de Christian Domínguez aparentemente besando a Pamela Franco, su compañera en la conducción de “Se pone bueno”.

Christian Domínguez confirma separación de Isabel Acevedo

Christian Domínguez reveló en televisión nacional que terminó su romance con Isabel Acevedo. "El tema mediático con la mamá de mi hijo, es complicado de tolerarlo, ella soportó muchas cosas por amor...mi vida personal no la puede manejar”, acotó.

El cumbiambero negó tajantemente que su ruptura se haya dado por alguna infidelidad.