Brunella Horna a Christian Dominguez: “El karma va a llegar a tu vida”

Brunella Horna se sumó a los otros personajes famosos que arremetieron contra Christian Domínguez. Debido a la presunta infidelidad del cantante, la modelo no dudó en advertirle que existe el karma y comentarle lo que le podría ocurrir si continúa con estas aventuras.

“Christian, tú has hecho daño, cada lágrima de cada mujer que está sufriendo por ti va a llegar un momento, un límite, que el karma va a llegar a tu vida. Así que cuidado, piensa bien las cosas que haces”, declaró la pareja del excongresista Richard Acuña, en el programa ‘En Boca de Todos’.

La ex 'chica reality’, además, dijo que le disgusta que la gente sufra a causa de una infidelidad. “Lo que pasa es que no me gusta ver llorar a ninguna mujer”, acotó. Por eso, ella cree que “alguien debe vengar a todas las mujeres”, pero precisó que el karma lo hará.

Se siente identificada

A Brunella Horna también se le preguntó si tenía miedo que le ocurriera algo parecido a Isabel Acevedo. "No. Lo que sí me siento identificada porque en un momento yo pasé un problema, los dos nos hicimos daño en nuestro pasado, y cuando empecé esta relación dije no quiero repetir los errores”, puntualizó.

Por otro lado, la empresaria de 22 años reveló a través de su cuenta de Instagram que no quería casarse con Richard Acuña. "Claro, más adelante sí, como toda mujer, pero por ahora no”, precisó la expareja de Renzo Costa.