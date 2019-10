Esposa de Nacho rompe su silencio sobre su separación: “Es inevitable sentir tristeza”

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, confirmó en Instagram que se separó de su esposa Inger Devera, después de seis años de relación y tras los fuertes rumores de una ruptura por infidelidad.

A través de un video en el que aparece con Inger Devera y sus hijos, Nacho dejó entrever que siguen siendo muy unidos. “No sentimos la responsabilidad de notificarle a nadie sobre nuestra relación. Seguimos siendo una familia, esto va más allá de una conexión como pareja, esto se trata de unión. Somos una familia porque nos amamos, nos respetamos y no practicamos la violencia”, expresó el exintegrante del dueto ‘Chino y Nacho’.

El artista de 36 años descartó que la separación de la madre de sus cuatro hijos se haya dado por terceras personas, en alusión a los rumores que indican que el cantante mantiene un romance con la animadora Melany Mille.

“Les pedimos respeto porque esto no es problema de nadie. Gracias a las personas que nos quieren. Seguimos siendo una familia y lo seremos para toda la vida aunque Inger y yo hayamos tomado otra decisión. Nosotros no somos pareja, pero nos vamos a amar siempre. Dejen de echarle la culpa a alguien, nadie tiene que ver con esta separación”, agregó el intérprete de “Bailame”.

Esposa de Nacho se pronuncia en Instagram

Inger Devera utilizó sus redes sociales para manifestar cómo se siente en estos días, debido a su separación con Nacho. “Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Sé que no es fácil de entender pero de verdad estamos bien, estoy bien. Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar”, así inició su mensaje.

La aún esposa de Nacho admitió que está apenada por lo que pasa en su vida sentimental. “Es inevitable sentir tristeza porque es una etapa que llega a su final. Hay días buenos y otros no tan buenos, pero el camino sigue y seguimos transitándolo con la seguridad de saber que los planes del Creador siempre son mejores que los nuestros (aunque pataleamos y hagamos un poquito de berrinche antes de acatar su voluntad)”, expresó.

La mamá de los hijos del cantante venezolano se mostró agradecida por las muestras de cariño. “No he podido leer todo los mensajes pero les agradezco enormemente la solidaridad, las oraciones, los consejos y los buenos deseos. No deja de conmoverme tanto cariño. Gracias, de corazón, gracias”.

“Me están haciendo llorar con tantos mensajes bonitos. Gracias una vez más por la solidaridad y el cariño”, manifestó Inger Devera en una de sus historias de Instagram.

Nacho envió un conmovedor mensaje a su esposa

Mediante las redes sociales y en medio de rumores de una infidelidad, el cantante de Venezuela aseguró que no haría nada en contra de Inger Devera. “Espero que hayan valido la pena para ti todos estos años de relación, así como valieron la pena para mí. Que brillen en tus pensamientos los recuerdos alegres de esta historia. Me complace que ahora sientas tanto a Dios, siempre he estado convencido de que él es bueno. Deseo que no debas enfrentarte al odio que me he enfrentado yo por especulaciones y conclusiones que saca la gente acerca de una situación que no les compete, también espero que mis acciones nunca desaten reacciones en tu contra; sería incapaz de hacer algo con premeditación para herirte, afectarte o dejarte mal parada. Gracias por no hacerlo tú”, escribió en Instagram.

Miguel Ignacio Mendoza Donatti no dudó en resaltar las cualidades de la bailarina. “Eres maravillosa e irrepetible, créelo tú. Gracias por tomar la iniciativa de dar este paso hacia tu tranquilidad y por ser firme entendiendo que es más importante lo que mereces que lo que tienes. Mi acto de amor es apoyarte, oportunidad que me está dando Dios de caminar con la conciencia limpia y de pensar más en ti. Si te hubiera insistido, quizás estaríamos juntos, pero entiendo que mereces a alguien detallista, muy fiel, que confíe en ti, que esté presente, que sonría más, que te ponga en el top de sus prioridades, que prefiera la cama que el mueble, que grite lo hermosa que eres, que entienda que un hogar no es una casa cómoda sino un espacio donde puedas estar en familia”, dijo Nacho junto a una foto de su rostro donde aparecen sus cuatro hijos.

El intérprete de “Báilame” expresó sus deseos de que Inger encuentre a un buen hombre. “Tú sabes que no quiero venderle a nadie ningún sueño de amor a mi lado, por el contrario, planeo mostrar la peor versión de mí a ver si para variar se sorprenden con lo bueno. Eres un gran amor que me llenó de otros amores y si tuviera que repetir mi vida te repetiría. ‘Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada’. Espero que el príncipe azul con el que soñaste esté listo para conocer a una reina como tú”, indicó.

“A mí me toca seguir con las restricciones impuestas por la fama (mientras la tenga) y vivir bajo la sombra de los prejuicios del público. No dejes que te condicionen a ti también, no les des el poder de decidir por ti, no te expongas al ojo del crítico que ya sabes que poco le atina a la verdad, si no quieres que la real verdad desaparezca ante los inventos decretados por una sociedad novelera”, agregó.

Finalmente, Nacho aseguró que sus sentimientos seguirán intactos. “Siempre estuve para ti y aquí sigo. Te amaré por siempre”, concluyó el venezolano.