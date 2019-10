Goo Hye Sun: “Ahn Jae Hyun me dijo que dejó de sentirse atraído por mí”

Goo Hye Sun aparece por primera vez en la portada de la revista ‘Women’s Sense’, hablando abiertamente y de forma reflexiva sobre su mediático divorcio del actor coreano Ahn Jae Hyun.

La protagonista del dorama “Angel Eyes” cuenta como un día su esposo le dijo fríamente que ya no la encontraba atractiva.

Goo Hye Sun en la portada de noviembre de la revista 'Women's Sense'. [FOTO: Instagram]

“Ahn Jae Hyun me dijo que dejó de sentirse atraído por mí. Después de ese día, comenzó a hablar sobre el divorcio”.

Luego de ello, el actor aprovechó las grabaciones del reality de viajes “New Journey to the West” para mudarse.

"Después de que Ahn Jae Hyun decidió mudarse a un departamento privado para concentrarse en su práctica de actuación, se hizo difícil contactarlo”.

Ahn Jae Hyun aprovechó las grabaciones del reality "New Journey to the West" para dejar de convivir con Goo Hye Sun. [FOTO: Instagram]

Esto habría generado una agria pelea por mensaje de texto con Goo Hye Sun quien le reclamó que su trabajo fuera más importante que ella, tal como quedó expuesto en la publicación de las capturas de pantalla que hizo el medio virtual Dispatch.

“El departamento privado se había convertido en un espacio para que viviéramos por separado antes de que lo supiera”.

Dispatch publicó los chats que Goo Hye Sun sostuvo con Ahn Jae-hyun. [FOTO: Instagram]

La actriz sigue objetando la forma en que Ahn Jae Hyun se comportó con ella, mostrando insensibilidad aun cuando ella se encontraba hospitalizada por pólipos.

“Realmente nunca tuvimos grandes peleas en nuestro matrimonio. Desde mi punto de vista, es un divorcio injusto. Incluso si lo llamé o le envié un mensaje de texto, no hubo respuesta. El último mensaje que recibí de él fue: 'Me voy a casa a recoger el invierno ropa', mientras estaba hospitalizada".

Finalmente, la actriz de “Boys Over Flowers” reitera lo que expresó semanas atrás en un extenso post de Instagram.

“Ya no lo amo. Porque él no me ama. A través de este matrimonio, aprendí que no debía confiar en el amor, debía confiar en mí mismo. No quiero que este divorcio deje una cicatriz. Yo continuaré viviendo mi vida diligentemente, viéndolo como uno de los muchos eventos que experimenté en mi vida”.