Fabio Agostini asegura que Pablo Heredia le fue infiel a Ale Fuller con Mayra Goñi

El modelo español Fabio Agostini se presentó en la última edición de “Válgame”, donde sorprendió a miles de televidentes al confirmar que Allesandra Fuller terminó su amistad con Mayra Goñi porque se metió en la relación que tenía con Pablo Heredia.

El ‘Galáctico’ indicó que se enteró de dicha situación por la boca del ex chico reality Nicola Porcella. “¿Es verdad que cuando estuviste con Mayra Goñi te enteraste que tuvo sus ‘cuchos’ con Pablo Heredia y por eso la amistad con Alessandra Fuller se terminó?”, le preguntó Kurt Villavicencio.

“Yo no sé si se terminó la amistad entre ellas por eso, pero lo otro si es verdad, si me lo dijeron”, respondió, dejando atónitos a los conductores del programa.

Tras ello, Fabio Agostini comentó que, además, Nicola Porcella le dijo que Mayra Goñi no le fue infiel con él, sino con Pablo Heredi. “Yo no afirmo que sea cierto, pero yo escuché eso y lo escuché de la propia boca de Nicola. Cuando yo voy donde él (Nicola) y lo empiezo a atacar diciendo que por qué fue esto y lo otro, a él se le escapa y le dice a un compañero mío que, en realidad, no fue con él sino Pablo Heredia”, precisó. “Después de varios días, él (Nicola) dijo que no sabía por qué lo dijo, que pensaba que era así, pero se equivocó”, añadió.

Fabio Agostini confiesa qué relación tiene con Mayra Goñi

En otro momento de dicha entrevista, Fabio Agostini también dijo que mantiene una relación cordial con Mayra Goñi. “Yo he estado hablando con Mayra hace un mes más o menos ‘hola, ¿cómo estás? me alegro que estés bien’ y ya está...Entre Mayra y yo no hay nada. Ella está con su novio, yo estoy con mis amigas, viajando, conociendo más chicos”, comentó.

Sin embargo, el exintegrante de “Esto es Guerra” precisó que no hay posibilidad alguna de retomar su relación con la actriz en el futuro.