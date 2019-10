Novio de Janet Barboza se burla de Fabio Agostini por "solo armar vasitos” [VIDEO]

Luego de que Fabio Agostini lanzara duras palabras contra Janet Barboza por haberlo tildado de “canalla”, Miguel Bayona, novio de la conductora, salió en defensa de esta.

Todo inició luego de que Fabio Agostini le dijera a Janet Barboza que su vida era la más “desastroza” de todos los conductores de “Válgame”.

PUEDES VER: Fabio Agostini asegura que Pablo Heredia le fue infiel a Ale Fuller con Mayra Goñi

Fabio Agostini

“A mi me pareció una falta de respeto...Yo no soy la mamá de ella para decirle ‘niña pídeme disculpas’; si me las quiere pedir, bueno, pero si no, nada, cada uno es como es. Me hace gracia que venga aquí, se haga la santa y siempre habla mal de todo el mundo. Primero mira tu vida que es más desastroza de la que todos los que hablan aquí”, aseveró.

Tras ello, Mónica Cabrejos le preguntó a su compañera si estaba arrepentida de llamar “canallesco” al español, esta contestó: “Yo dije que lo que Fabio hizo fue algo canallesco y lo sostengo. ¿Por qué ahora el decir la verdad me convierte en una puritana, antipática y mojigata?”, expresó, al verse cuestionada por sus colegas en la conducción.

Fabio Agostini y Janet Barboza en tenso encuentro

Al escuchar esto, Miguel Bayona, novio de Janet Barboza llamó al programa para defender a la popular ‘Rulitos’. “Janet, tienes todo mi respaldo. A mis 35 años la primera cualidad que busco en una mujer es lealtad y que hable claro”, indicó.

“Fabio me parece un pata chevere, pero veo que se ofusca un poco rápido. Yo les pido a ambos que tengan mucho respeto y en cuanto a lo que ha dicho sobre los seguidores, me parece que armar vasitos es más popular para tener seguidores”, añadió, en la transmisión de “Válgame”.

Estas palabras provocaron la indignación de Fabio Agostini, quien acusó a Miguel Bayona de hablar tonterías al mencionar el tema de los seguidores. “¿Estamos hablando ahora de por qué tengo más seguidores que ella? Para esa tontería llamas”, enfatizó, de manera contundente.

¿Por qué Janet Barboza llamó “canalla” a Fabio Agostini?

Como se recuerda, Janet Barboza tildó de “canalla” a Fabio Agostini por calificar el desempeño de sus exparejas en la intimidad durante su participación en “El valor de la verdad”.

Janet Barboza