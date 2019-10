Fabio Agostini sobre Vania Bludau: “Estaba ilusionada con mi hermano y él se cansó”

Fabio Agostini visitó el programa ‘Válgame’ para dar sus descargos sobre las críticas de Vania Bludau hacia su hermano Bruno Agostini, a quien la modelo tildó de “flojo” en la intimidad, además, afirmó que tiene “mucho cuerpo para tan poco”.

El ex ‘combatiente’ no toleró los calificativos hacia su hermano y contó reveladores pasajes del tórrido romance entre su hermano y la ex de Christian Domínguez.

Fabio Agostini explicó que Vania Bludau está resentida con Bruno Agostini porque él la rechazó al poco tiempo de iniciar sus salidas.

"Es un resentimiento porque me acuerdo lo que pasó anteriormente. Yo vi que Vania se estaba ilusionando con mi hermano, él se cansó, me lo dijo, se cansó y cogió cuando estaban en combate, mi hermano le terminó a ella en vivo y se fue llorando", narró el canario.

Fabio Agostini

Además, Fabio Agostini tildó a Vania Bludau de ‘picada’ y por eso, según dijo, dejó mal a todas sus exparejas, “Tiene novio, quiere quedar bien con él y por eso deja mal a todos los ex, los ha dejado mal por los suelos, que son flojos”, aseguró.

Los modelos Fabio y Bruno Agostini fueron compañeros de Vania Bludau en el reality ‘Combate’, donde se conocieron e iniciaron una amistad. A pesar de ello, el menor de los españoles quedó bastante fastidiado con las declaraciones de la modelo.

“A mí Vania siempre me ha caído bien, me parece una chica muy guapa y todo el rollo pero ahora me voy a dirigir hacia ella por hacer esos comentarios hacia mi hermano. Porque prefiero que me lo hagan a mí antes de que se metan con mi hermano”, dijo muy firme Fabio Agostini.

Fabio Agostini encara a Vania Bludau

"Me hace gracia que diga esos comentarios porque ella venía todos los días a casa prácticamente. Si vienes todos los días a casa y sigues repitiendo ¿Por qué es y luego dices que es flojo, o sea ahí hay un resentimiento, eso para que lo sepan", reveló el ex 'chico reality'.

Asimismo, Fabio Agostini se dirigió a Vania Bludau para encararle que en el pasado estuvo muy ilusionada con su hermano y ahora habla mal de él.

“Estas resentida, se te nota, en su momento estabas ilusionada con mi hermano pero bueno todavía no has pasado página”, sentenció.