Facundo González fue retirado de “Esto es Guerra” y conductores enfurecen

Said Palao, Michela Elías y Austin Palao regresaron a “Esto es Guerra” y los fans de “Combate” fueron los más felices. Sin embargo, el retorno del intérprete de “Ella” generó que el argentino Facundo González pase un incómodo momento en pleno programa en vivo.

Luego de que Austin Palao agradeciera a sus fans por mandarle mensajes de apoyo por su lesión, el ‘Tribunal’ del programa le dio una mala noticia al exnovio de Paloma Fiuza.

“Usted entró como reemplazo del señor Austin Palao. Quiero decirle que realmente lo hizo muy bien, pero lamentablemente el señor Austin ya regresó. Señor Facundo, agradezco su compromiso, pero el día de hoy usted deberá de tendrá que abandonar el programa”, dijo la voz en off del reality.

Los primeros en indignarse por el anuncio del ‘Tribunal’ fueron Mathías Brivio y Gian Piero Díaz, quienes manifestaron su pesar. “No me parece justo la salida de Facundo”, dijo el periodista.

Brivio le dio la palabra a Facundo González para que se despida del programa de América Televisión. “Estoy tranquilo, he cambiado mi forma de ser, creo que hice un buen trabajo. Si tengo que aceptar irme, me iré por la puerta grande, como me lo merezco”, manifestó el argentino.

Después de minutos de tensión por su repentina despedida y tras la salida de Pancho Rodríguez por una lesión, el argentino fue incorporado al reality como el reemplazo del chileno.