Esto es Guerra: Retiran a Pancho Rodríguez por lesión y Tepha Loza lo despide con tierno beso

Durante la última emisión del programa “Esto es Guerra”, el “Tribunal” estuvo más estricto que nunca y no tuvo contemplaciones ante las competencias de los participantes.

Es así que el integrante de los retadores Pancho Rodríguez fue impedido por el conductor Gian Piero Díaz, de participar en uno de los circuitos del programa debido a una fuerte lesión que sufrió. Ante esta situación, el ‘Tribunal’ se vio en la necesidad de intervenir.

Señor Pancho Rodríguez, ¿Usted no puede competir?, preguntó la voz en off del reality, a lo que el competidor respondió que no, y explicó que necesita dos semanas para recuperarse.

Ante la petición del ‘retador’, el ‘Tribunal de Esto es Guerra’ sentenció que Pancho Rodríguez se separe del programa. “Le pido por favor, usted deberá abandonar el programa y la banda de capitán hasta que se recupere y tenerlo al 100% señor Pancho”, sentenció.

Ante la dura decisión, el conductor Gian Piero Díaz alzó su voz de protesta y abogó por el modelo chileno, pues no estuvo de acuerdo con que se le retire del puesto de capitán.

Sin embargo, la “máxima autoridad de Esto es Guerra” se reafirmó en su decisión de separar a Pancho Rodríguez y ordenó que entregue la banda de capitán a Mario Irivarren.

“Señor Gian Piero Días, usted es el conductor del programa y yo lo respeto mucho pero yo soy la máxima autoridad de este programa y si digo que el señor Pancho Rodríguez debe descansar es porque desde hoy la competencia realmente será fuerte y si descansa sus dos semanas, él podrá estar para la gran final. Sean un poco más inteligentes”, dijo el ‘Tribunal’.

El modelo chileno no quiso irse sin antes emitir un emotivo mensaje, “Quisiera hablarle de manera honesta a mis compañeros, a Gian Piero, a la gente en sus casas. Estoy realmente lesionado, me es imposible competir ahora, es por eso que tal vez, la decisión más sabia sería irme a la casa, recuperarme y dar un paso al costado. Me lesioné dando el 100% y me voy a recuperar dando el 1000%”, fueron las palabras del chileno.

La modelo Tepha Loza evidentemente conmovida, corrió a darle un tierno beso a su pareja y lo abrazó para despedirlo del programa.