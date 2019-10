¿Emilia Clarke sigue soltera? Mirá quién fue la última persona que le robo el corazón

Emilia Clarke es una actriz que se ha ganado el cariño del público gracias a su papel en Game of Thrones, al punto que cualquier novedad en su vida amorosa se vuelve tendencia en todo el mundo. Y más aun, un día como hoy en que la 'Madre de Dragones’ cumple 33 años, los rumores vuelven a acrecentarse en torno a quién podría llenar el lugar que en la ficción ocupó Kit Harington.

Pero, ¿Qué tiene de particular que Clarke cumpla años y que esto se relacione con alguna nueva revelación en torno a su vida amorosa?

Ocurre que en octubre del 2018 la joven actriz rompió el corazón de muchos de sus seguidores al revelar a través de su cuenta personal de Instagram que mantenía una relación amorosa con el director de cine Charlie McDowell, aunque de una forma tan inusual como discreta: una fotografía en el mar.

Pese a que en el post inicial de la protagonista de Game of Thrones solo figuraba la silueta de ella y otra persona haciendo sombra sobre la arena en una playa el día de su onomástico, el director y escritor famoso por la película The One I Love fue un poco menos cauteloso y horas después publicó la misma imagen pero con el texto "Feliz cumpleaños, E”.

Más de dos meses después, exactamente un 31 de diciembre para celebrar la venida de un nuevo año, Emilia Clarke confirmaba su idilio con el hijo del actor Malcolm McDowell, protagonista de A Clockwork Orange (1971), a través de una segunda publicación. Esta vez la imagen fue menos gráfica, pero los créditos a su nuevo galán bastaban para dar por sentada su relación.

Para esas fechas ella era ya una actriz connotada y había incuso desestimado el rol de Anastasia Steel, personaje principal de 50 Sombras of Grey, debido a que no quería seguir encasillada en personajes para desnudos en vista de lo difícil que le fue rodar escenas de este corte en Game of Thrones.

¿Duró, al menos, más que la Guerra de los Cinco Reyes? Pues la verdad, no. Y la ruptura tampoco se hizo de la forma pública que todos hubieran esperado. En febrero de este 2019, Charlie dejó de darle like a las fotografías de Emilia en Instagram. A continuación te mostramos la última fotografía que contó con su aprobación en su feed, con fecha del 31 de enero.

Las noticias sobre el final de la relación llegaron tan discretamente como el comienzo de su amorío: nadie sabe cómo se conocieron, cuándo comenzaron a salir ni por qué decidieron separarse. Toda precisión quedó en el corazón de Khaleesi.

Hace no mucho se dio a conocer que la pareja tomó rumbos separados debido a lo ajustadas de sus agendas. De acuerdo a los rumores, fue la actriz quien puso punto final al romance, y esto se puede entrever luego del comentario que Charlie dejó en su cuenta de Twitter cuando le preguntaron por el tema: “Esa no fue mi decisión”.

Charlie McDowell y Lily Collins

En agosto de este año, Charlie volteó la página y demostrando que la fórmula le había resultado placentera, fue protagonista de otra revelación amorosa a través de Instagram, cuando la actriz Lily Collins de la película Rules Don’t Apply confirmó la relación de ambos a través de un post con el título “Siempre te apoyaré”.

Ambos fueron nuevamente vistos en el aeropuerto Charles de Gaulle de París el domingo por la tarde. La actriz de 30 años, quien ha estado en la capital francesa para filmar escenas de su próxima película Emily In Paris, parecía muy enamorada del exnovio de Emilia Clarke mientras se tomaban de las manos durante su paseo por el terminal.