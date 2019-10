Diego Chávarri tras enterarse del embarazo de su expareja: “Si es mío, me hago cargo” [VIDEO]

Diego Chávarri, quien recientemente fue denunciado por Yusley Cabrera, su expareja, de haberla maltratado físicamente, le respondió tras enterarse que ella estaría embarazada.

El hecho ocurrió en el programa “Mujeres al mando”. El exfutbolista acudió al show de Jazmín Pinedo y Cathy Saénz para contar su verdad.

La expareja de Melissa Klug mostró conversaciones de WhatsApp con las que quiso demostrar que Yusley Cabrera miente. Sin embargo, todo se complicó cuando se leyó un chat entre su hermana y la modelo venezolana, en la que se revela el estado de gestación de su exnovia.

Tras enterarse de esa noticia, Diego Chávarri le escribió a Yusley para confirmar su embarazo. Pero al mismo tiempo no dudó en responderle sobre las denuncias de la modelo venezolana hacia él.

“Sigue haciendo lo que estás haciendo, que yo me encargo de lo mío. Solo diré la verdad. Ya que a ti no te importa ventilar tu vida, es justo que se sepa la verdad”, le dijo el exchico reality a Cabrera.

En la conversación también se lee que Chávarri le dice a su expareja: “¿Quieres empeorar las cosas con un bebé en camino?”.

Tras ello, el exfutbolista conversó con las conductoras de “Mujeres al mando” y señaló que asumirá la responsabilidad si el bebé es de él. “Si es mío, me hago cargo, si no no lo sé”, arremetió.

La modelo venezolana ha compartido recientemente un mensaje en su cuenta de Instagram sobre la violencia contra la mujer. “Los hombres deberían entender que cuando someten, manipulan y maltratan a una mujer están subiendo la llama de una olla de presión. Lo único que diferencia cada caso es el tiempo en el que ella volará”, publicó.

“El machismo es como clavar una bella mariposa a la pared para que la admiren sus espectadores, y con eso tendrá dos vías: o la matas o cuando se suelte volará tan alto que te dejara sin que ni tu te des cuenta”, agregó. Yusley Cabrera ha desactivado los comentarios para ese post.

La expareja de Diego Chávarri contó estremecedores episodios que vivió con el futbolista. “Me ahorcaba y golpeó a puñetazos”, reveló en “Mujeres al mando”.

La joven de nacionalidad venezolana compartió una serie de audios donde se puede oír al exnovio de Melissa Klug lanzarle gritos e insultos aparentemente por celos. “Me empujaba, jalaba el cabello y ahorcaba. Una vez me lanzó trago en la cara”, reveló.

