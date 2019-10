Isabel Acevedo viaja a Cancún, lugar donde acordó con Christian Domínguez celebrar su aniversario

La ruptura con Christian Domínguez no habría sido impedimento para que Isabel Acevedo disfrute de un viaje a Cancún, destino donde iba a celebrar su aniversario con el cumbiambero.

Las imágenes de la bailarina y estilista captada en México fueron difundidas por el programa Magaly TV, la firme y por Rodrigo González a través de Instagram.

Luego de salir a la luz donde se encontraba la popular ‘Chabelita’, ella registró su visita en su historias de Instagram, allí se puede ver una gran piscina dentro de un club de playa.

La expareja acordaron celebrar su aniversario en el paradisiaco lugar, lejos de los escándalo del que ahora son protagonistas.

Isabel Acevedo

Christian Domínguez e Isabel Acevedo estaban a punto de cumplir tres años novios cuando todo llegó a su fin. Según el cantante de cumbia, él tuvo que cancelar su boleto tras la ruptura.

El viaje planeado salió a la luz luego de que Domínguez y su compañera Pamela Franco, con quien fue captado besándola, ironicen con unos polémicos chats donde se mencionaba el destino.

"Pero ahora que está solo, me puede invitar. No hay problema. Me podría sacrificar para que no pierda los pasajes", bromeó la integrante de 'Alma Bella'.

Isabel Acevedo habla sobre ruptura con Christian Domínguez

La bailarina fue entrevistada en “En boca de todos” para aclarar las razones que la llevaron a poner fin a su relación con Christian Domínguez.

“Me siento tranquila por todo el amor que di y de repente él no lo supo valorar. Yo quería, pensé que en un momento iba a cambiar, pero las cosas no se dieron así y de repente él no es para mí”, expresó.