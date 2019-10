Esposa de Christian Domínguez revela que él se rehúsa a darle el divorcio hace muchos años

La única esposa de Christian Domínguez, Tania Ríos, reveló que el cantante no le quiere dar el divorcio hace muchos años. Ella radica en Estados Unidos desde que terminó su relación con él en el 2002.

Tras la ruptura del cumbiambero con la bailarina Isabel Acevedo, una serie de cuestiones han salido a la luz, entre ellas, la versión de la primera pareja de Christian Domínguez.

Según el cantante, su estado civil de casado estaba en trámite de divorcio, motivo por el cual no podía contraer matrimonio con ninguna de sus parejas como Karla Tarazona y la popular ‘Chabelita’.

Sin embargo, todo sería una mentira. Magaly Medina difundió las declaraciones de Tania Ríos a través de un enlace desde Miami.

“Eso si me parece súper ridículo, porque siempre ha coincido que él esta en una relación con esta y aquella. yo he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara”, reveló.

“Christian y yo no nos hemos contactado en mucho tiempo. Yo he tratado de buscarlo por personas que tienen acceso a comunicarse con él, pero él evade eso”, finalizó la aún esposa de Christian Domínguez.

Tania Ruiz y el cantante de cumbia tuvieron tres años de relación que terminó en el año 2002. Luego, ella viajó a Estados Unidos y radicó allí desde esa fecha.