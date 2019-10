¿Se odian? La historia detrás de la pelea entre Charly García y Andrés Calamaro

Andrés Calamaro y Charly García, quien este miércoles 23 de octubre cumple 67 años, son dos de los representantes más importantes del mítico rock argentino y los protagonistas de una larga pelea.

Según los medios de la época, la riña pasó del ámbito musical a convertirse en asunto nacional. En la siguiente nota, te contamos la historia de la disputa entre Charly García y Andrés Calamaro.

Durante la década de los años 80, Andrés Calamaro y Charly García eran muy amigos ya que este último había ayudado al cantante de ''No se puede vivir del amor'' en sus comienzos.

Durante los años 90, Charly García ya era un músico consagrado gracias a su participación en grupos como ‘'Sui Generis’' y ‘'Serú Girán'’. Andrés Calamaro, por su parte, iba creciendo en popularidad gracias a ''Los abuelos de la nada'' y ''Los Rodríguez''.

Durante los años 80, Charly García y Andrés Calamaro eran muy amigos. García, incluso, ayudó al ''Salmón'' a hacerse conocido. Créditos: La Tercera.

A pesar de la amistad, entre 1998 y 1990, Charly García y Andrés Calamaro se dedicaban todo tipo de insultos en los medios de comunicación. La pelea estaba desatada.

“[Calamaro] es un hombre que reniega de su religión, sus costumbres y de él mismo todo el tiempo. […] Se entretiene destruyendo las bateas del rock nacional [...]. Yo le recomendaría, porque él mira todos los canales… ¡Gil pará! [...] ya molestaste demasiado, te van a matar. Yo no porque cómo voy a gastar energía en vos”, disparó García.

A fines de los años 90, la pelea estaba desatada entre Andrés Calamaro y Charly García, potencias el rock argentino. Créditos: Máginas Ruinas.

La respuesta de Calamaro no se hizo esperar. ''Niño, en España no te quieren y acá tampoco, así que por favor ve a la iglesia y tené cuidado de tus amigos, los que se dicen tus amigos, que te quieren internar. Y pensá un poco, volvé a hacer las canciones lindas que hacías y say no more", respondió el autodenominado ''Salmón''.

La pelea sucedió durante la etapa del lanzamiento del disco ''Say No More'' de Charly García, que coincidió con el inicio de los escándalos y excesos del artista. Por otro lado, Calamaro alcanzaba sus primeros éxitos como solista.

A fines de los años 90, Andrés Calamaro comenzaba a alcanzar el éxito como solista con su disco ''Alta Suciedad''. Créditos: La Tercera.

Pero, ¿cuál fue el motivo del inicio de la pelea entre Andrés Calamaro y Charly García? Según las propias palabras del hombre de bigote multicolor, el enfrentamiento se originó por Mónica, pareja de Calamaro en ese entonces y música de García.

En palabras de García, trabajo junto a Mónica en el lanzamiento de ''Say No More''. ''[...] Es como si lo hubiéramos engañado a Andrés durante tres años cuando él estaba perfectamente al tanto de todo y, además, vivía con Mónica en España… ¿Dónde está el engaño?", dijo al diario La Tercera de Chile.

La pelea con Andrés Calamaro coincidió con el lanzamiento del disco ''Say No More'' y la época de excesos y escándalos de Charly García. Créditos: La Tercera.

''[...] Andrés dijo que yo me había acostado con su mujer, pero, en realidad, quizá alguna vez nos acostamos en la misma habitación o en habitaciones contiguas cuando Mónica me salvó con su tarjeta de crédito aquella vez que me echaron de un hotel en Madrid. Pero de ahí a lo otro… ¡Pará un cachito! Y Andrés lo sabe'', se defendió García.

A pesar de que nunca se supo la verdad, con el paso de los años las cosas parecen haber mejorado. Calamaro, incluso, le dedicó unas palabras a García tras su regreso a la música en 2009: ''Yo no tengo conflictos con Charly, además ya somos grandes para molestarnos por otros conflictos que no seamos nosotros mismos, la vida y la muerte'', indicó.