Brunella Horna sobre su relación con Richard Acuña: “No me quiero casar”

La ex 'chica reality’ Brunella Horna utilizó su cuenta de Instagram para conversar con sus seguidores y contarles algunas infidencias sobre su vida de pareja junto al excongresista Richard Acuña.

En la mencionada red social, la empresaria confesó que por fin conoció a su suegro César Acuña y quedó totalmente sorprendida. “La verdad que yo tenía un concepto de él antes de conocerlo y cuando lo conocí me quedé sin palabras, es una excelente persona", dijo la ex 'chica reality'.

Ante las constantes preguntas de sus curiosos seguidores sobre sus planes a futuro con su actual pareja, Brunella Horna dio una tajante respuesta.

Brunella Horna y Richard Acuña

“El 80% de las preguntas que me hace son ‘¿cuándo me casó?, ¿cuándo seré mamá?’, y la verdad es que no me quiero casar. Tengo 22 años y aún no pienso en eso. Claro, más adelante sí, como toda mujer, pero por ahora no”, señaló la expareja de Renzo Costa.

Brunella Horna y Richard Acuña

Cabe mencionar que ante el cierre del Congreso, los cibernautas aseguraron que Brunella Horna finalizaría su romance con Richard Acuña, pues para algunos, la modelo solo estaría con el hijo de César Acuña por su dinero. Sin embargo, la modelo salió a desmentir esta versión e indicó que ambos se encuentran mejor que nunca.

La empresaria de 22 años mantiene una relación sentimental con el exparlamentario desde hace casi 3 años y se han consolidado como una de las parejas más estables de la farándula local, a pesar de las constantes críticas, ambos se mantienen juntos y alejados de los escándalos.