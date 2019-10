Verónica Castro confiesa por qué no está en “La Casa de las Flores 2”

La actriz Verónica Castro está de cumpleaños y todos sus fanáticos la han saludado hasta más no poder sin embargo, entre tantos comentarios que ha recibido, muchos de ellos le piden que regrese a la actuación.

Sin embargo, la mexicana ha dejado en claro que se iba a alejar de los reflectores luego de que saliera a la luz el supuesto romance y matrimonio que mantuvo con Yolanda Andrade y por eso decidió mantenerse fuera del espectáculo y los paparazzi.

Lo que más esperaban de ella era su regreso a ‘La Casa de Las Flores 2’, serie de Netflix que trata sobre una familia rica que guarda muchos secretos. No obstante, los fans quedaron decepcionados de su segunda temporada porque no era como lo esperaban.

Es así como Verónica Castro se unió a las innumerables críticas que leyó en las redes sociales. Ella interpreta a Virginia de la Mora quien es matriarca de esa familia pero solo estuvo en la primera parte ya que no se cumplió lo que ella había pedido.

“No quería, pero así se dio. Estaba pactado solo la primera parte… Y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que a´si no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo”, dijo la mexicana para el programa “Ventaneando”.

Verónica Castro había estado en conversaciones con el director de la serie y amigo cercano, Manolo Caro, para salir en esta segunda parte pero no se dio como esperaba así que prefirió dejarlo ahí.

La Casa de Las Flores 2

“Dije, seguramente Manolo que amo tanto y me ama a mí me va a escribir algo más adelante, y yo cuando hablé con la gente de Netflix, directamente, me dijeron que sí, que estaban interesados en hacerme algo, para mí, y entonces ahí nos quedamos…”, confesó.

Hasta el momento mantiene una buena relación con los encargados de Netflix y ha dejado abierta la posibilidad de que si hay otro proyecto, que no duden en llamarla.